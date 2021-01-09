İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden edinilen bilgiye göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi “Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca Öğretim Üyesi alımı yapılacağı belirtildi.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ne alınacak olan öğretim üyesi için son başvuru olan 22.01.2021 tarihine kadar kampüs adresi “Başak Mh. Ordu Cd. F-05 Blok Başakşehir / İstanbul” yapılacaği hatırlatıldı.