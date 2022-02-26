İbn Haldun Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre araştırma görevlisi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesine 2547 sayılı Kanunun 33.maddesi ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacak.
Adayların 25/02/2022 - 11/03/2022 tarihleri arasında Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.
Başvuru ve Sınav Yeri: Başak Mah. Ordu Cad. F-05 Blok No: 3 Başakşehir / İstanbul
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