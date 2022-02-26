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Ekonomi İbn Haldun Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
Ekonomi

İbn Haldun Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre araştırma görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 15:06:00 -
İbn Haldun Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesine 2547 sayılı Kanunun 33.maddesi ile  09.11.2018  tarihli  ve  30590  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayınlanan  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacak.

Adayların  25/02/2022  -  11/03/2022  tarihleri  arasında  Rektörlüğümüz  İnsan  Kaynakları Daire  Başkanlığı’na  şahsen  başvurmaları  gerekmektedir.  Posta  ile  yapılan  müracaatlar  kabul edilmeyecek.

Başvuru ve Sınav Yeri: Başak Mah. Ordu Cad. F-05 Blok No: 3 Başakşehir / İstanbul

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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