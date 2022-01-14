İblisin çocuklarından sabotaj itirafları

YENİ AKİT / ANKARA

Terör örgütü PKK’nın uzantısı olarak sabotaj eylemi gerçekleştiren iblisler, 2021 yılında 2 bine yakın yakma eylemi gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Terör örgütü PKK’nın medya organları aracılığıyla açıklama yapan ve kendilerine, “Ateşin çocukları inisiyatifi” adını veren PKK’lı teröristler yazın ormanları yakarak çevre terörü gerçekleştirmiş olarak adlarını duyurmuştu. Bu iblisler dünya kamuoyundan tepki toplamaya başlayınca kendi itiraflarını reddetmişlerdi. Örgüt adına faaliyet yürüten teröristler 2021’de yaptıkları eylemleri PKK’nın medya organlarında anlatırken, “Bilançonun detaylarında yakılan yerler arasında 168 fabrika ve tesis, 385 araç (otomobil, TIR, kamyon ve otobüs), 252 motosiklet, 262 iş yeri-atölye, 52 depo, 17 AVM-market, 3 askeri alan-kışla, 1 sanayi sitesi, 1 gemi tersanesi, 65 gemi-yat-tekne, 9 üretim tesisi, 3 tren vagonu, 2 yakıt tankeri ve 1 ticaret merkezi var.” ifadelerini kullanarak örgütün gerçek yüzünü ortaya koydular.