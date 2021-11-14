IBF Azerbaycan’da kapılarını açıyor

MÜSİAD Kurucu Başkanı ve IBF Başkanı Erol Yarar, başta Türkiye olmak üzere tüm dünyadan önemli iş insanlarının katılımıyla Azerbaycan için büyük bir iktisadi çıkarma gerçekleştireceklerini belirtti. Organizasyonun hem Türkiye hem de Azerbaycan açısından sevindirici ve moral verici olacağını vurgulayan Yarar, şunları ifade etti:

“Geçtiğimiz dönemde Karabağ’da bir savaş vardı. Azerbaycan halkı 3 bine yakın şehit verdi. Şimdi kurtarılan Karabağ’ın ekonomik kalkınma konusu Azerbaycan’ın bir numaralı gündemi. Biz de kalıcı ekonomik bir bağ kurmak ve köprüler oluşturmak istiyoruz. Bu nedenle 25. IBF Zirvesini Azerbaycan’da yapmaya karar verdik. KOBİA’yla yaklaşık bir yıldır süren ciddi bir çalışmamız mevcut.”

Bir yıla yakın sürdürdükleri çalışmalar neticesinde çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren 500 Türk iş insanını IBF’e götüreceklerini belirten Yarar, “Hem Azerbaycan’da yatırım yapmak hem de ticaretimizi geliştirmek için iş adamlarımızla oraya gidiyoruz. Tarım, gıda, sağlık, turizm, altyapı yatırımları gibi çok önemli sektörler yer alıyor. 360 derece iktisadi ilişki kuruyoruz. Bunun neticesinde ülkeler arasındaki yatırımların artmasını ve ticari ilişkilerin gelişmesini hedefliyoruz” dedi.