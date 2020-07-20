İBB’yi iflasa sürüklüyor

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, prestij nitelikteki bütün projeleri iptal etmesine rağmen metropol kenti 14.3 milyar lira borçlandırdığı ortaya çıktı. Bir sene içerisinde İBB’nin toplam borçlanma yetkisinin yüzde 40’ından fazlasını kullanan İmamoğlu’nun, eşi benzeri görülmemiş bir borçlanma furyası gerçekleştirdiği öğrenildi. İstanbul’da 25 yıl boyunca süren gönül belediyeciliği süresinde sadece 25 milyar lira borçlanan İBB’nin, bir yılda 14.3 milyar lira borçlanması ise CHP zihniyetinin gerçek yüzünü gözler önüne serdi.

Projeleri iptal etti

Terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin oylarıyla İBB Başkanlık seçimlerini kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu, kendisine oy verenleri pişman ettiği gibi 16 milyon İstanbulluyu da mağdur etmeye devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana her şeyi yapıyormuş gibi görünüp de hiçbir şey yapmayan İmamoğlu, İBB’yi inanılmaz bir borç batağına sürüklüyor.

AK Parti döneminde yapımına başlanan ya da bitmek üzere olan 114 projeyi durduran ve kamuyu inanılmaz bir zarara uğratan İmamoğlu, sadece 1 yılda İBB’yi 14.3 milyar lira borçlandırdı. Dişe dokunur tek bir icraatı olmadığı halde muazzam bir borçlanma içerisine giren İmamoğlu’nun lüks tutkusu İBB’yi adeta batırdı.

Lüks tutkusu batırdı

Araç kiralama ihalelerinde son model araçları tercih eden, yandaşlarına ve danışmanlarına yüzbinlerce lira tutarında tablet ve telefon alan ve iki saatlik konserlere yarım milyona yakın para ödemesi yapan İmamoğlu, toplam borçlanma yetkisinin yüzde 40’ından fazlasını da kullanmış oldu. Oysa İstanbul’da 25 yıl boyunca süren gönül belediyeciliği döneminde çok kısıtlı bir borçlanma gerçekleştirildi. Çeyrek asır boyunca 25 milyar lira borçlanan İBB, kısıtlı bir bütçeyle şehrin adeta çehresini değiştirdi. İmamoğlu’nun milyarlarca liralık borçlanma talebine karşın, hiçbir icraat yapmaması ise üzerinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan paraların kimlere peşkeş çekildiği sorusunu akıllara getirdi.