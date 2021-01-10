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Ekonomi İBB’ye TÜRASAŞ’tan tokat gibi “süt alımı” dersi
Ekonomi

İBB’ye TÜRASAŞ’tan tokat gibi “süt alımı” dersi

Yaptığı icraatlarla kafalarda soru işaretleri bırakan İstanbul Büyükehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na kamu alımlarının nasıl yapılacağına dair ders niteliğindeki cevap TÜRASAŞ’tan geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 14:17:00 -
İBB’ye TÜRASAŞ’tan tokat gibi “süt alımı” dersi

Hatırlanacağı gibi, İBB’nin CHP’li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Süt her çocuğun hakkı” şeklindeki kampanyası gündemi günlerce meşkul etmişti.

İmamoğlu, çocuklara dağıtılacak sütün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/a maddesi kapsamında ihalesiz olarak satın alması mümkün olmadığı ve 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre ihale yapılmasının zorunluluk olduğu halde süt konusunu çocuklar üzerinden şova dönüştürmüştü.

“Süt”e dair CHP’li Başkan İmamoğlu’na en iyi cevap ise TÜRASAŞ’ın Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilanıyla verilmiş oldu.

Edinilen bilgiye göre; süt ihalesine çıkan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü’nün ilanında “Süt (1 Kg’lik paketler halinde) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır” denildi.

18.01.2021 tarihine kadar verilebilecek e-teklifler TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü/İhale Toplantı Salonunda saat 14.00’a açılacak.

İdarenin resmi ilanında; ihale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ açıklandı.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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