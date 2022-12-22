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Gündem İBB’ye terör soruşturması! Savcılıktan flaş açıklama…
Gündem

İBB’ye terör soruşturması! Savcılıktan flaş açıklama…

İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin, işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığımızın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 12:45:00 -
İBB’ye terör soruşturması! Savcılıktan flaş açıklama…

İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin, işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığımızın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin, işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığımızın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edilmiştir.

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Yorumlar

Ahahah

Ahmaktan siyasi yasak cikarmaya calistilar halk tepki gosterince daha karar kesin degil dediler. Simdide terorden yapin bakalim. Yahu bu nasil istir milletin iradesi sizin lehinize olunca guzelde olmayincami kotu? Neyse halk tekrarlanan istanbul seciminde cezayi kesmisti. Bununda kesecektir.
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