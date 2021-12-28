İBB'ye kayyum mu geliyor?

Abdulktadir Selvi, Hürriyet gazetesindeki yazısına "İmamoğlu görevden alınacak mı, yerine kayyum atanacak mı?" başlığını atıp böyle bir ihtimalin mümkün olup olmadığını sorguladı. Selvi, daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, ”Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok. Bizim terörle mücadeleyle işimiz var” sözlerini hatırlatarak, "Ankara’da yaptığım temaslarda bu operasyonun hedefinin Ekrem İmamoğlu’nu görevden almak ya da yerine kayyum atamak gibi bir hedef olduğuna dair bir sonuca ulaşmadım" dedi. İşte o yazı:

"İddia, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bütçe konuşmasında gündeme geldi. Soylu, 10 Aralık tarihli konuşmasında Ekrem İmamoğlu döneminde PKK ile iltisaklı kişilerin İBB’de göreve alındığını açıklamıştı.

Ama şimdi öğreniyoruz ki, operasyon daha önce başlamış. PKK’nın sözde din adamlarından oluşan DİAYDER isimli örgüte yönelik operasyondan söz ediyorum. DİAYDER, Öcalan’ın 2013’te İmralı’da BDP heyetine verdiği talimat üzerine kurulmuş. DİAYDER, PKK’yla irtibatlı sözde din adamlarından oluşuyor. Hatırlarsanız alternatif Cuma namazları kılınmıştı. Güneydoğu’da vatandaşlarımıza T.C.’nin camilerine gitmemeleri yönünde propaganda yapılmıştı. Ama Kürt kardeşlerimizin feraseti nedeniyle oynadıkları oyun tutmadı.

DİAYDER’E OPERASYON

3 Temmuz 2021 tarihinde DİAYDER’E Jandarma tarafından bir operasyon düzenleniyor. DİAYDER’le ilgili düzenlenen iddianamede, gözaltına alınan 28 kişi arasında İBB’de görev yapan şahıslar olduğu, bunlardan 10’unun 2010 yılında Küçükçekmece’de Jandarma’nın servis aracına bombalı eylem olayının faili Mehmet Kazım Sevim ile irtibatlı oldukları belirleniyor. Gassal olarak görev yapan Mehmet İnan’ın ise İBB’den aldığı maaşının bir kısmını DİAYDER’e aktardığı iddia ediliyor.

Sadece PKK ve diğer terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olduğu iddia edilen isimlerden oluşan uzun bir liste var. Haklarında mahkeme kararı olmadan ayrıntısına girmek ve isim vermek istemiyorum.

ÖNEMLİ SORU

Burada önemli olan nokta, İBB’ye yönelik soruşturmadan Ekrem İmamoğlu bir mağduriyet çıkaracak mı, bunu kendisine yönelik bir siyasi operasyona çevirip terör soruşturmasından bir cumhurbaşkanı adaylığı elde edecek mi?

İçişleri Bakanı Soylu, Meclis’te bu iddiaları gündeme getirince İmamoğlu, ”İBB’de 557 tane terör örgütü üyesi var dediler, bekledim ki gelip alsınlar diye ama kimse gelmedi” diye meydan okumuştu.

MAĞDURİYET STRATEJİSİ

Ne zaman ki İçişleri Bakanı Soylu, İBB’de görev yapan terör örgütleriyle irtibatlı şahıslarla ilgili iddialar üzerine soruşturulma açıldığını açıkladı, Ekrem İmamoğlu bu kez algı operasyonuna soyundu. Bu olaydan bir mağduriyet üretmek, o mağduriyetten cumhurbaşkanı adayIığı çıkarmak için harekete geçti.

ERDOĞAN MODELİ

Ekrem İmamoğlu, 28 Şubat sürecinde Erdoğan’ın şiir okuduğu için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan alınıp atıldığı Pınarhisar Cezaevi’nden cumhurbaşkanlığına uzanan siyasi yolculuğuna özeniyor. Terör örgütüne yönelik soruşturmadan cumhurbaşkanlığı hikâyesi çıkarmak istiyor. Ama Erdoğan’ın paltosundan İmamoğlu çıkmaz. Erdoğan’ın mücadelesi ile İmamoğlu’nun kavgası arasında dağlar kadar fark var.

Soruşturma açıldığı anda İmamoğlu’nun sağ kolu Murat Ongun’un, ”Bu saatten sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu millete emanettir” diye tweet atması bu stratejinin ürünü.

Ekrem İmamoğlu’nun, “Derhal tutuklasınlar” diye meydan okuması, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alması ince bir ajans çalışması.

İmamoğlu, bu olaydan bir mağduriyet çıkarmaya ama aynı zamanda Erdoğan gibi “dik durmaya” çalışıyor. Böylece esecek mağduriyet rüzgârlarının onu cumhurbaşkanlığı adaylığına taşımasını hedefliyor.

KAYYUM ATANIR MI?

Peki bu soruşturmanın sonucunda İmamoğlu görevden alınır mı, yerine kayyum atanır mı?

İçişleri Bakanı Soylu, ”Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok. Bizim terörle mücadeleyle işimiz var” diyerek çerçeveyi çizdi. Ankara’da yaptığım temaslarda bu operasyonun hedefinin Ekrem İmamoğlu’nu görevden almak ya da yerine kayyum atamak gibi bir hedef olduğuna dair bir sonuca ulaşmadım. (...)"