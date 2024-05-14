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Gündem İBB’ye isyan: Otobüsçülerden eylem kararı
Gündem

İBB’ye isyan: Otobüsçülerden eylem kararı

Yeniakit Publisher
2024-05-14 10:29:00 -
İBB’ye isyan: Otobüsçülerden eylem kararı

İstanbul'da 3041 özel halk otobüsü sahibi, İBB'den ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle 15 Mayıs Çarşamba günü Saraçhane'de eylem yapacak.

Özel Halk Otobüsü sahipleri bir açıklama yayımlayarak mağduriyetlerini aktardı:

Değerli İstanbullular,
Yeni Biz İstanbul halk otobüsü esnafı olarak, uzun süredir süregelen mağduriyetimizi siz değerli halkımızla paylaşmak istiyoruz. Her gün sizleri işinize, okulunuza, evinize güvenle taşımayı amaç edinmişken, maalesef karşılaştığımız ekonomik zorluklar nedeniyle bu hizmeti sürdürmek giderek güçleşmektedir.
Ödemelerimiz Yapılmıyor:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alacağımız ödemeler uzun süredir
yapılmamaktadır. Bu durum, biz esnafın işleyişini doğrudan etkilemekte ve birçok zorluğa neden olmaktadır.
Eski Araçlar ve Artan Maliyetler:
Filo olarak hizmet verdiğimiz araçların çoğu eski ve sürekli tamir gerektirmektedir. Ancak ödemelerin yapılmaması nedeniyle, bu tamirleri dahi yapamaz hale geldik. Personel maaşlarını ödeyemiyor, mazot alamıyoruz.
Sefere Çıkamama Riski:
Ekonomik zorluklar nedeniyle zorunlu olarak sefere çıkamayacağımız bir gün çok yakındır. Bu durum, tüm İstanbul halkını olumsuz etkileyecektir.
Biz Ne İstiyoruz?
Mağduriyetimizin farkında olarak, sesimize kulak vermenizi ve destek olmanızı istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla yapmış olduğumuz görüşmeler maalesef bir çözüme kavuşmamıştır. Bizimle birlikte, yöneticilere ve karar vericilere sesimizi duyurarak, onları harekete geçmeye davet edin.
Sizden Ricamiz:
Esnaf olarak hakkımız olan ödemelerin bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. İşimizi aksatmadan, siz değerli İstanbulluları mağdur etmeden hizmet vermeye devam etmek istiyoruz.
Her birinizin desteği, bu zor zamanlarda bizim için çok değerli. Lütfen, durumumuzu dikkate alarak, bizlere destek olunuz.
Saygılarımızla, İstanbul Halk Otobüsü Esnafı

 

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