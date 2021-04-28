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Gündem İBB'ye büyük tepki: İçkinin arasında Ramazan pidesi
Gündem

İBB'ye büyük tepki: İçkinin arasında Ramazan pidesi

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklarinden İstanbul Halk Ekmek’in alkol satışı yapılan tekel bayilere ekmek satışı yetkisi vermesi vatandaşın tepkisini çekti. Murat Şenel adlı vatandaş, “ Tekel markete bayilik vermişler, içkilerin arasından ramazan pidesi almak zorunda kalıyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 14:31:00 -
İBB'ye büyük tepki: İçkinin arasında Ramazan pidesi

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB iştiraklarinden İstanbul Halk Ekmek'in (İHE) tekel marketelere bayilik vermesi vatandaşların tepkisine neden oluyor. Durumun son örneklerinden biri ise Kartal Yukarı Mahalle'de yer alan bir tekel markette yaşandı. İftar öncesinde ramazan pidelerini almak için tekel bayilere gelmek zorunda bırakılan mahalle sakinleri duruma büyük tepki gösterdi.

Sabah’ın haberine göre, Murat Şenel "Uygun fiyatlı olduğu için Halk Ekmek ürünlerini tercih ediyoruz ama burada bayilik için başka bir yer yokmuş gibi tekel markete bayilik vermişler. İftar öncesinde ramazan pidesi almak için tekel markete geliyoruz, içkilerin arasından ramazan pidesi alıyoruz" diye konuştu.

Mahalleli çocuklarını gönderemiyor

Mahalle sakinlerinin ekmek almak için çocuklarını tekel marketlere gönderemediğini belirten Şenel "Benim küçük kardeşim var, ekmek alması için tekele gitmek zorunda kalıyor. Aynı şekilde mahalle sakinleri de çocuklarını buraya gönderemiyor. İçkiler zararlı diye televizyonlarda sansürleniyor ama mahallelinin ekmek aldığı market içki dolu. Yetkililerden hassasiyetlerimize özen göstermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Nuri

O zaman müsade edin de adam her yere halk ekmek büfesi kursun.Neden engelliyorsnuz. 
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