İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiaları! Bakan Göktaş endişelendiren gelişmeyi 'maalesef' diyerek duyurdu
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir endişelendiren gelişmeyi 'maalesef' diyerek duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı”nda konuştu.

Bakan Özdemir "Dünden beri maalesef farklı vakalarla karşı karşıyayız. Farklı ihbarlar geliyor” dedi.

