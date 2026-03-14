Bakan Bayraktar gençlere hedef koydu Gece gündüz arayacağız bulacağız

Bakan Bayraktar, Aydın'a gerçekleştirdiği ziyarette, AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Söz Gençlikte" programında gençlerle bir araya geldi.

Bayraktar, buradaki konuşmasında, gençlerin enerjide dışa bağımlı olmayan bir Türkiye'de yaşamasını arzu ettiklerini belirtti.

Böylece Türkiye'nin ekonomik anlamda çok daha güçlü bir ülke haline geleceğini vurgulayan Bayraktar, "Dışarı ödediğimiz döviz içeride kalacak. Türkiye hem Hazinesi daha güçlü hem de siyaseten daha güçlü bir ülke haline gelecek. Bütün hedefimiz, Kızılelma'mız bu. Gençlerimize güveniyoruz. Çok önemli katkılar yapacağınıza, bizim bu bayrağımızı alıp daha ileriye taşıyacağınıza yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada her şeyin elektrikleştiği bir yapay zeka çağı yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu çağ bize neyi getiriyor? Muazzam bir enerji ihtiyacının olduğu bir sürece giriyoruz. Yeni çağ, bir dijital çağ. Buna hazır olmak lazım. Bunun için farklı melekeler, farklı özellikler, farklı kabiliyetler kazanmanız lazım. Bu, mesleklerin hepsinin farklılaşacağı, değişeceği, mesleklerin bir kısmının kaybolacağı, bir kısmının belki daha öne çıkacağı bir süreç. Sizin bu yeni dünyaya doğru kendinizi hazırlamanız lazım."

Türkiye Yüzyılı'nda, enerji vizyonunun merkezine elektrikleşmeyi koyduklarını dile getiren Bayraktar, "Her alanda enerjiye büyük bir talep var, büyük bir ihtiyaç var. Bizim de bunu karşılamamız lazım. Bunu kendi imkanlarımızla karşılamamız önemli. Türkiye Yüzyılı, özünde kendi kendine yeten, dışa bağımlılığını bitirmiş bir Türkiye'dir. Onun için enerji kaynaklarımızı gece gündüz arayacağız, bulacağız." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, kaynak aramalarının sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da yapıldığına işaret ederek, "Çağrı Bey gemimizi Somali'ye gönderiyoruz, şimdi yolda ve gidiyor. Oruç Reis gemimiz belki çok yakın bir zamanda Pakistan'a gidecek. Her türlü alternatifi, her türlü opsiyonu değerlendirerek enerjideki dışa bağımlılığımızı düşürmeye çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.