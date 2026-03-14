Asrın yolsuzluğu davasında skandal tehdit: 'Sus, susmazsan eşin çoluğun çocuğun var'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç AŞ üzerinden yürütülen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran "Asrın Yolsuzluğu" davasında sarsıcı bir gelişme yaşandı. Tutuklu sanık Ümit Polat’ın itirafları ve avukatı Sevgi Dağdemir’in mahkeme salonunda dile getirdiği "mafya tipi tehdit" iddiaları, davanın seyrini tamamen değiştirdi.

İstanbul'da devam eden İBB davasının 4'üncü gününde Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın itirafları duruşmaya damga vurdu.

Polat, müteahhitlerden yüzde 15 rüşvet toplandığını, hem gözaltı öncesi hem de cezaevinde kendisine susması için baskı yapıldığını anlattı.

"ALİ SUKAS'A BİAT ETMEDİ"

Polat, CHP'li milletvekili Gökhan Zeybek'in kendisine cezaevinde kızının yurtdışı eğitim masraflarını karşılamayı teklif ederek olayın üzerinin kapatılmasını istediğini söyledi. Ayrıca 65 milyon TL değerindeki lale soğanı ihalesinin, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın yakın ilişki içinde olduğu Ulmus Fidancılık adlı firmaya 148 milyon TL bedelle verildiğini ve bu şekilde kamu zararına yol açıldığını açıkladı.

Polat, ihale günü rapor alarak işe gitmediğini ve şişirilmiş faturalarla gerçekleştirilen usulsüzlükleri savcılığa detaylı biçimde anlattığını belirtti.

Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Medya Kritik programına konuk olan Polat'ın avukatı Sevgi Dağdemir, önemli bilgiler paylaştı.

"ÜMİT POLAT AK PARTİ VE CHP DÖNEMİNDE GÖREV ALDI"

Dağdemir, Polat'ın AK Parti döneminde de CHP döneminde de İBB iştiraki Ağaç A.Ş.'de görev aldığını belirterek Ali Sukas'ın 2019'da kurumun başına getirilmesinden sonra Polat'a cephe aldığını söyledi.

"2024 yılında herhangi bir sebep olmaksızın bu hususlar hep atlandı. Ümit Polat Sürdürülebilirlik Müdürlüğü'ne alınıyor." diyen Dağdemir gelişmeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Ali Sukas müvekkilim olan Ümit Polat'a bir liste ile geldikten sonra aslında 2024 yılında kendisine biat etmediği için 'Kardeşim sen benim dediğimi yapmıyorsun. Yapmıyorsan ben seni genel müdür ben seni Satın Alma Müdürlüğü'nden geri hizmete alıyorum' diyor.

"ÜMİT POLAT PARTİLİLERE SESİNİ DUYURMAYA ÇALIŞTI"

Sürdürülebilirlik Müdürlüğü'ne geçtikten sonra da müvekkilim sürekli Ali Sukas'la bu süreç içerisinde mücadele ediyor. Partililere sesini duyurmaya çalışıyor.

Sebep aslında çok belli. Ertan Yıldız'ın da (Ekrem İmamoğlu'nun itirafçı olan danışmanı) ifadelerinde geçtiği gibi, 2024'ün başında Ağaç A.Ş.'de bir şeyler oluyor.

Diyor ki 'Ali Sukas, Fatih Keleş ben bir toplantı yaptım.' diyor. Bu toplantıda bir liste hazırlandı. Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas 'Benim tanıdığım tedarikçiler var.' dedi. 'Bu tedarikçiler üzerinden ilerlemesine karar verildi.' dedi ve 'O şekilde toplantı sonlandırıldı.' dedi.

Şimdi bir toplantı yapıyorsunuz. O toplantı da Ümit Polat yok. Ali Sukas var, Ertan Yıldız var, Fatih Keleş var. Bir karar veriliyor. Ali Sukas'ın tedarikçi listesi üzerinden.

Ertan Yıldız'ın verdiği ifadeyi bilmeksizin müvekkilim de aynı ifadeyi veriyor aslında. Diyor ki 'Bir listeyle bana Ali Sukas geldi. Bu tedarikçilerle çalışacaksın.' dedi. Tabii ki Ali Sukas'a biat etmiyor."

"EŞİN ÇOLUĞUN COCUĞUN VAR"

İBB operasyonları başlamadan kısa bir süre önce Polat'ın darpedildiğini söyleyen Dağdemir, "Ali Sukas zaten tehdit etti. Biz nerede ettiğini bile söyledik. Dedi ki bize 'sus susmazsan eşin çoluğun cocuğun var' dedi. Biz de susmadık. CHP yönetimi sessiz kaldı. Darp olayı gerçekleşince kamera kayıtlarını istedik. Polat, zaten Sukas tarafından bunun yapıldığını kendisi söyledi. Savcılığa bu şekilde beyanı var." dedi.