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Yaşam İBB'ye ait İSTAÇ tırı dehşet saçtı! 2 yaralı
Yaşam

İBB'ye ait İSTAÇ tırı dehşet saçtı! 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda İBB’ye ait İSTAÇ tırı, önce emniyet şeridinde duran bir kamyonete ardından başka bir tıra çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 23:41:00 - 2022-06-26 00:26:53

Kuzey Marmara Otoyolu’nda İBB’ye ait İSTAÇ tırı, emniyet şeridinde duran bir kamyonete çarptı. Tır sürücüsü ardından duramayarak başka bir tıra çarparken, kaza nedeniyle 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam 21.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Edirne istikametinde meydana geldi. İBB’ye ait Mahmut Ç. idaresindeki 34 EYB 252 plakalı İSTAÇ tırı, emniyet şeridinde duran Celal A. idaresindeki 34 MN 2111 plakalı kamyonete arkadan çarptı. İSTAÇ tırı ardından duramayarak seyir halinde olan başka bir tıra da çarptı.

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Ekipler sevk edildi

Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mahmut Ç. ile Celal A. hastaneye kaldırılırken, 4 şeritli yolda 3 şerit trafiğe kapatıldı.

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