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Gündem İBB'ye ait araç bariyere ok gibi saplandı
Gündem

İBB'ye ait araç bariyere ok gibi saplandı

Yeniakit Publisher
2024-05-11 09:00:00 - 2024-05-11 09:07:55
İBB'ye ait araç bariyere ok gibi saplandı

Kartal'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kamyonet, yağışın da etkisiyle duramayarak yolun ortasında bulunan refüjdeki bariyerlere ok gibi saplandı.

Olay, Kartal İlçesi, D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde saat 07.10 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kamyonet seyir halindeyken, yolun yağıştan dolayı kayganlaşmasının da etkisiyle kontrolden çıkarak yolun ortasındaki refüje çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çekici çağırarak kaza yapan aracı çektirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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