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Gündem İBB'nin yetersizliğinden esaret 40 saattir sürüyor
Gündem

İBB'nin yetersizliğinden esaret 40 saattir sürüyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB tedbirsizliği nedeniyle Hadımköy'de esaret devam ediyor. Yollarda saatlerce mahsur kalan vatandaşlar çareyi arabalarını yola bırakıp yürümekte buldu. Hadımköy'de son durumu canlı yayında aktaran muhabir, "Sabah saatlerinde evlerinden işe gitmek için çıkanlar bu noktada mahsur kaldılar diyebiliriz. Burada zor anlar yaşandı. 40 saat bekleyen biri vardı, bekleyişler hala devam ediyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 12:37:00 -
İBB'nin yetersizliğinden esaret 40 saattir sürüyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB yönetiminin tedbirsizliği nedeniyle Hadımköy'de kar esareti hala devam ediyor. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkanlar Hadımköy'de yol kapalı olduğundan araçlarını bırakıp yürüyerek devam ettiler.

" İnsanlar araçlarını bırakıp yürüyerek devam ettiler"

CNN TÜRK muhabiri Burçak Bozkuş, "Uzun kuyruk ve araçların bekleyişi devam ediyor. Bu noktada saatlerdir bekleyen insanlar var. İnsanlar araçlarını bırakıp yürüyerek devam ettiler. Bekleyiş hala devam ediyor. Yolun ön kısmı kısmen açıldı, terk edilmiş bir minibüs vardı, o minibüs çekici tarafından çekildi. Yolun açılabilmesi için bariyer kırıldı" dedi.

"Bekleyişler hala devam ediyor"

Bozkuş, "Sabah saatlerinde evlerinden işe gitmek için çıkanlar bu noktada mahsur kaldılar diyebiliriz. Araçlarını bırakıp yürüyerek devam etmek zorunda kaldılar. Burası Hadımköy bağlantı yollarından biri. Burada zor anlar yaşandı. 40 saat bekleyen biri vardı, bekleyişler hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

diyarbakırlı

Bu adam ve emaresi İBB yönetiminden istifa etsin artık. Yazık değil mi İstanbullu kardeşlerimizin bu yol eziyetlerine. Biz diyarbakırlılardan ne eksik yanları vardır ki bu eziyetleri çekmeye.
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