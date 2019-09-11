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İBB'nin yeni logosu kaçak çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tanıtım ve Meclis toplantılarında yer alan İBB TV'nin minare figürlü logosu değiştirildi. Yeni logoda minare figürü yerine renkli duman figürü kullanıldı. Yetkili isimler İBB Meclisi'nde 3'te 2 çoğunluğun alınmadan yapılan logo değişikliğinin kaçak olduğunu söyledi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:19
İBB'nin yeni logosu kaçak çıktı!

Önceki gün gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı, İBB TV aracılığıyla dijital mecralardan yayınlandı. Söz konusu yayında, İBB TV logosunun yerine farklı bir logo yerleştirildiği görüldü. Yeni logoda, ‘minare’ figürünün yerini ‘renkli’ duman figürünün aldığı dikkat çekti.


İBB TV'nin logosunun yerine yerleştirilen logo.

Söz konusu değişiklik, sosyal medyada tepki topladı. İBB ile özdeşleşen ve uzun yıllardır kullanılan logoya dönülmesi için kampanya başlatıldı.

"Beylikdüzü logosunun kanunsuzluğu tescilli"

Öte yandan, Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Beylikdüzü Belediyesi AK Parti grubu grup başkanı olan Mücahit Birinci yenisafak.com’a özel açıklamalarda bulundu. Benzer bir logo değişikliğinin hukuksuz bir şekilde Beylikdüzü’nde ortaya konulduğunu belirten Birinci şöyle konuştu:

"Mahkeme kararını tanımadılar"

Beylikdüzü Belediyesi’nin logo”sunun değişikliği için teklif getirdiler. Bunun için meclis nitelikli çoğunluğunun 3’te 2 çoğunluğu gerekiyordu. LGBT renklerini yansıttığı için itirazımız oldu. Ancak direttiler ve meclis tutanağına ‘kabul edildi’ şekilde geçirdiler. CHP üyesi 19, AK Parti 12 üyesi vardı. Ve bu durumda 3’te 2 çoğunluğu bulamıyorlardı aslında. Bu hukuksuzluğun üzerine, konuyu yargıya taşıdık. İdare mahkemesinde şov yaptılar, CHP teşkilatı için otobüsler kaldırıldı. Mahkeme, ‘logonun kaldırılması’ kararını verdi.



"Danıştay'ın kararı ortada ama logo kullanımda"

Tüm bu süreçte kanunsuz logoyu kullanmayı sürdürdüler. Konuyu Danıştay’a taşıdılar. Danıştay da geçtiğimiz günlerde kesin kararını verdi ve hukuksuzluğu tescilledi. Ancak hala kullanmaya devam ediyorlar. Bu renkler konusundaki ısrar nedir? Kanun tanımazlıktaki motivasyon nedir? LGBT renkli kırlangıçtaki ısrar nedendir? Bunu anlamaya çalışıyorum.


Danıştay tarafından 'kanunsuz' olduğu tescillenen logo.

"İBB TV başlangıç, hedef tüm logoları değiştirmek"

İBB Meclisi’nde de logo değişikliği için 3’te 2 çoğunluğu gerekiyor. Ve CHP’nin böyle bir çoğunluğu yok. Camili minareli logoyu değiştirmek için İBB TV’den başladı. Nurettin Sözen zamanında dahi değişmemiş bu logoyu her yerde değiştirmenin ilk adımını attı.

"Nabız yokluyor, tepki gelmezse daha ileri gidecek"

Şuan nabız yokluyor. Eğer tepki görmezse bir sonraki adım tüm logoları değiştirmek olacaktır. Burada meclis kararı dahi yok. Valilik konuyla ilgili harekete geçip, kanuna ve hukuka aykırı logoya karşı gerekeni yapmalıdır.

Bu renklere olan sevda nereden geliyor? Beylikdüzü hadi ‘tesadüftü’ diyelim. İBB’de neden yapıyorsun bunu?"

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:19
  1. İstanbul
  2. AK Parti grubu grup başkanı olan Mücahit Birinci
  3. İBB TV
  4. İBB TV logo

YORUM YAZ

  • GurbetçiGurbetçi18 dk önce
    Valla CHP herzaman yaptığı gibi din düşmanlığını yaptı şaşılacak birşey yok şaşılacak olan sulaymanci cemaatin bu yalanogluna oy vermesi minareden rahatsız bu kişiye artık sizi yönlendiren şu abilerinizi Allah rızası için bir sorgulayın bu insanlarda birilerine hizmet ediyordur diye isde fetenyahuyada tabi olanlardan ne farkımız olur sizi abileriniz yarın mahserde kurtarmiyacak ama şuna emin olun efendi hazretleri sizin böyle giderse yuzunuzede bakmiyacak ömrü bu din düşmanlarıyla mucadelayle geçti sizde onlarla kanka oldunuz biraz düşünün ya sadece biraz su abilerinize bu kadar güvenmeyin din dusmanlar vatan düşmanları her cemaate her makamda varlar bizde yok demeyin sadece su minare logosunun bir şimdiden ortağı oldunuz yazikki yazik
  • TURANTURAN18 dk önce
    CHP demek boş işler demek .Seçim öncesi chp yi destekleyen tanıdıklarıma bunu söylediğimde bana artık chp değişti demişlerdi .Değişen bir şey olmadı zihniyetaynı olan istanbulun 4 yılına oldu.
  • Ali BULUT Ali BULUT 23 dk önce
    Ya arkadaş memlekette beş vakit namaz kılan yüzde 25 ya vardır ya yoktur istanbullularin neyine lazım cami logosu? ibnelerin lezbiyenlerin simgesine benzeyen karışık renkler hemİstanbullulara hemde Ekremidise çok yakismis
  • OnurOnur32 dk önce
    1000 tane derdi var milletin, bunlar logoyu kafaya takmış.

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