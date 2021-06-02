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Gündem İBB'nin yaptığı kavşak çalışması trafiği kilitledi
Gündem

İBB'nin yaptığı kavşak çalışması trafiği kilitledi

Kuyumcukent ve çevresinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kavşak çalışmaları çileye döndü.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 10:13:00 -
İBB'nin yaptığı kavşak çalışması trafiği kilitledi

Adeta labirente dönen bölgede kafalarda karışıklığa da neden olan çalışmalar sürücüleri canından bezdirirken, giderek artan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bahçelievler'de Kuyumcukent ve çevresinde kavşak çalışmaları başlattı. Her zaman yoğun olan Kuyumcukent kavşağındaki yenileme çalışmaları nedeniyle bölgedeki trafik yoğunluğu daha da arttı. Gün boyu yaşanan trafik yoğunluğu sürücülerin zaman zaman kontak kapatmasına neden oldu. Kafalarda karışıklığa da neden olan çalışma nedeniyle artan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Bir sürücü, "Saatlerce bekliyoruz işimize geç kalıyoruz" dedi. Başka bir sürücü ise "Harika bir yol yapmışlar. Böyle bir rezillik olur mu. Labirent, çıkamıyoruz. Fetih Caddesi, Yayla yaptı. Hepsi aynı. Bırakın böyle devam edelim" diye konuştu.

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