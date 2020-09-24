  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İBB'nin Turizm Servis Taşımacılığı Belgesi teklifi UKOME'de reddedildi
Aktüel

İBB'nin Turizm Servis Taşımacılığı Belgesi teklifi UKOME'de reddedildi

UKOME toplantısında en fazla 7 bin araca Turizm Servis Taşımacılığı Belgesi teklifi ile 25 Mayıs 2015 sonrası araç sahibi olanlara servis taşımacılığı hakkı verilmesi teklifi kabul edilmedi - Öğrenci ve personel servis taşımacılığı ücretlerine yüzde 11,5 zam yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 16:40:45 -
İBB'nin Turizm Servis Taşımacılığı Belgesi teklifi UKOME'de reddedildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, en fazla 7 bin araca Turizm Servis Taşımacılığı Belgesi ve 25 Mayıs 2015 sonrası araç sahibi olanlara taşımacılık hakkı verilmesi teklifleri reddedildi.

İBB UKOME toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

UKOME toplantısında, taksicilerin karşı çıktığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, turizm servis taşımacılığının düzenlenmesine ilişkin teklifi tartışıldı.

Teklife göre, 9 artı 1 olarak bilinen en fazla 7 bin araca, Turizm Servis Taşımacılığı Belgesi verilmesi istendi.

Yapılan oylamada teklif, 13'e karşı 11 oyla reddedildi.

- Servis ücretlerine zam yapıldı

Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı ücret tarifesi düzenlenmesiyle ilgili teklif de toplantıda ele alındı.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yüzde 11,5 zam teklif ederken İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) ise yüzde 33 zam istedi.

Oylamada, yüzde 11,5 zam teklifi, oy birliği ile kabul edildi.

Daha önce 0-1 kilometre arasında 243 TL olan fiyat 271 TL'ye yükseltilirken tüm mesafelere yüzde 11,5 artış yapıldı.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeciler Esnaf Odasının tepki gösterdiği 25 Mayıs 2015 sonrası araç sahibi olanlara servis taşımacılığı hakkı verilmesine ilişkin teklif de oy çokluğu ile reddedildi.

Gündemin diğer önemli maddeleri olan Deniz Taksi Taşımacılığı Yönergesinin revize edilmesi ve Özel Halk Otobüsleri çalışma yönergesinin revize edilmesine yönelik teklifler de kabul edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını böyle dile getirdi: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını böyle dile getirdi: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında kendisine ikram edilen biber reçelini görünce "İlk kez duydum, o nasıl oluyo..
BAE'nin işgalini böyle duyurdular: Topraklarımıza el koyup askeri üs inşasına başladılar
Dünya

BAE'nin işgalini böyle duyurdular: Topraklarımıza el koyup askeri üs inşasına başladılar

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhammed Kıyzan, BAE'nin stratejik öneme sahip Sokotra Adası'nda askeri üs inşa etmeye ve geniş alanla..
Yunanistan yine oyun peşinde! AB'ye çağrı yaptılar
Gündem

Yunanistan yine oyun peşinde! AB'ye çağrı yaptılar

Doğu Akdeniz gerginliğinde Türkiye ile görüşmeyi kabul eden Yunanistan yine oyun peşinde koşuyor. Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Avrupa Bir..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı