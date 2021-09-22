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Siyaset İBB'nin TEKNOFEST yalanı elinde patladı! Rezil oldular
Siyaset

İBB'nin TEKNOFEST yalanı elinde patladı! Rezil oldular

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Şirinevler'deki metrobüs çilesinin görüntüsünü paylaştı. İBB tarafından yönetilen sosyal medya hesabından, kalabalığın TEKNOFEST nedeniyle oluştuğu iddia edilerek Göksu'ya, "Yalanı sürdürdü" dendi. Halbuki Göksu görüntüleri 20 Eylül'de paylaşmıştı. TEKNOFEST ise 21 Eylül'de başladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 07:45:00 - 2021-09-22 07:46:16
İBB'nin TEKNOFEST yalanı elinde patladı! Rezil oldular

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin bakımsız bıraktığı ve iptal ettiği hatlar nedeniyle toplu taşımada her gün yüzlerce otobüs arızalanarak yolda kalırken, peş peşe skandal görüntüler de gelmeye devam ediyor. Seyir halinde otobüslerde önce kapılar düştü, daha sonra seyir halindeki bir başka otobüsün tekerlekleri fırladı.

Toplu ulaşımdaki skandallara ise bir yenisi daha eklendi. Seyir halinde yanan otobüs, etrafa duman yayarak uzaklaştı. Toplu taşımadaki sorunlara vatandaşın duraklarda oluşturduğu kuyruklar da eklendi. Bahçelievler'in Şirinevler semtinde metrobüs yakınındaki durakta oluşan kuyruk, görenleri hayrete düşürdü. 11 Eylül ve 20 Eylül'de çekilen görüntülerde insan kuyruğunun durağı aşarak meydanın içlerine ve metrobüs üstgeçidine kadar uzandığı görüldü. Uzun süre otobüs bekleyen vatandaşlar "İstanbul'da böyle bir kuyruğu daha önce hiç görmedik" diye isyan etti. Bahçelievler Belediyesi de yaşanan bu duruma "Böylesini daha önce biz de hiç görmedik" diyerek tepki gösterdi.

Göksu paylaştı

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise ortaya çıkan görüntüler sonrasında, "Algı ve PR belediyeciliğinin bir yere kadar olduğunu, İstanbul'a hizmet edilmezse şehrin geriye gitmeye başlayacağını söylemiştik" ifadelerine yer verdi.

İBB rezil oldu

Sabah'ın haberine göre, bu paylaşım sonrasında İBB tarafından yönetilen sosyal medya hesabından "AK Partili Tevfik Göksu, TEKNOFEST'e giden ring araçlarının oluşturduğu yoğunluğu İBB'ye bağladı. Göksu, vatandaşların uyarılarına rağmen paylaşımını silmeyerek yalanı sürdürdü" iddialarına yer verildi.

20 Eylül'de ortaya çıkan görüntülerde TEKNOFEST'in 21 Eylül'de başladığını bilmeyen İBB'nin sosyal medya hesabına tepki gösteren Göksu "Bugün 20 Eylül, Teknofest'in 21 Eylül'de başlayacağını bilmeyecek kadar troller" cevabını verdi.

Şirinevler'de metrelerce uzanan kuyruğun nedeni olarak ise Yenibosna-DTM-Atatürk Havalimanı metro duraklarının 9 aydır kapalı olması gösterildi.

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