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Aktüel

İBB’nin suç duyurusuna takipsizlik kararı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) sürecinde İstanbul’da bir otobüsün dolu sefer yaptığı iddiasına ilişkin sosyal medya paylaşımlarına yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 18:29:17 -
İBB’nin suç duyurusuna takipsizlik kararı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) sürecinde İstanbul’da bir otobüsün dolu sefer yaptığı iddiasına ilişkin sosyal medya paylaşımlarına yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından korona virüs (Covid-19) sürecinde otobüsün dolu sefer yaptığına ilişkin paylaşımlara suç duyurusunda bulunulmuştu. İBB Hukuk Müşavirliği’nin yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 30 Mart 2020’de Mehmet Önder Duman ve Mücahit Birinci hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. İBB tarafından korona virüse karşı gerekli önlemlerin aldığının belirtildiği suç duyurusunda, buna rağmen 29 Mart’ta sosyal medya paylaşım sitesi twitterdan toplu taşıma araçlarının dolu olduğu iddia edilen paylaşımlar yapıldığı belirtilmişti. 2 şüpheli hakkında ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ’iftira’ suçlarından yapılan şikayet hakkında soruşturma başlatılmıştı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tüm dosya kapsamında İBB Başkanlığı’nın şikayetinin ve basın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını aktararak atılı suçun oluşmadığını belirtti. Başsavcılık bu nedenle olaya ilişkin takipsizlik kararı verdi.

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