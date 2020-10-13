İBB'nin söktüğü dikey bahçeler meclis gündeminde tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin Ekim ayındaki ilk oturumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında Meclis 1. Başkan Yardımcısı Zeynel Abidin Okul başkanlığında Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

AK Parti Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Özlem Erol, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düşey bahçelerin maliyeti ve grafiti çalışmaları gibi konularda cevap vermesi için meclis başkanına soru sordu.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Erol'un önerisine ilişkin yaptığı açıklamada, dikey bahçelerin 2011-2020 yılları için bakım tutarının 68 milyon lira olduğunu söyledi.

Dikey bahçelerin yapım ve masraflarının çok yüksek olduğunu savunan Balyalı, şunları söyledi:

"2011 yılından bu yana fiyatlar güncellendiğinde toplam rakam 179 milyon 754 bin 108 lira. Duvarlara değil yeşil alana girdiğinizde bir milyon metrekare yeni yeşil alan yapılacak. Bunu uyguluyoruz diye düşünüyoruz. Dostlarımızdan çevre bilincini Kanal İstanbul'a göstermelerini bekliyoruz. "

AK Parti Grup Başkan Yardımcısı Tevfik Göksu yaptığı konuşmada açıklanan rakamların doğru olmadığını belirtti.

Dikey bahçelerle ilgili bilgileri İBB internet sitesinde paylaşan Göksu, şunları söyledi:

İBB internet sitesinde 7 Ekim'de açıklama yapan İBB Park Bahçeleri ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı, 'Fikirtepe'deki bu 2 bin metrekarenin maliyeti 150 bin lira. Ne yaptın? İstanbulluları kandıracaktın, çok pahalı olduğunu söyleyecektin, neden öyle dedin? '' dedi, bir şekilde dört gün sonra aynı daire başkanı şöyle bir açıklama yapıyor: 'Efendim, Bu işin toplam maliyeti 12 milyon 450 bin lira. İBB web sitesinde açıklamayı yapan aynı daire başkanı. Hiçbir şey yapamazsınız, en azından yapılanları yıkamazsınız. "

Göksu, israf iddialarının da söylendiği gibi olmadığını savunarak, "Yılbaşı gecesi kullandığınız havai fişeklere bakın, bir yemek için kişi başı ödediğiniz 6.500 liraya bakın." dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı konuşmasında Göksu'ya yanıt verdi.

Subaşı şunları söyledi:

"Duvar bahçelerinin tamamı kaldırılmayacak. 55 değil 44 bin metrekare bahçe var. Bunun 11 bin metrekaresi bakılıp yenilenmeli. Arkadaşlar değerlendirip değerlendirmeyeceğine karar veriyor. Yenileme maliyeti var. Arkadaşlar maliyeti yüksek bulup kırılanları tamir etmeye gidiyorlar. Kalan bahçeler devam ediyor. Kalan kısımlar yenilenmesi gerekiyorsa yenilenmeyecekler. "