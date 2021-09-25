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Siyaset İBB'nin şehitlikte kestiği ağaç mezarların üstüne düştü
Siyaset

İBB'nin şehitlikte kestiği ağaç mezarların üstüne düştü

İBB'nin Edirnekapı Şehitliği'nde kestiği ağaçların mezarların üstüne düşmesi tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 15:55:00 -

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin, çevre düzenlemesi kapsamında Edirnekapı Şehitliği'nde kestikleri ağacın şehit mezarlarının üzerine devrilmesi, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Alınan bilgiye göre, şehitlikte çevre düzenlemesi yapan ekiplerin kestikleri ceviz ağacı, şehit mezarlarının üzerine devrildi.

Burada kabir ziyaretinde bulunan vatandaşlar, ağaç kesilmesine ve kesilen ağacın şehit mezarlarının üzerine devrilmesine tepki gösterdi.

Çalışma yapan ekipler, tepkiler üzerine şehitlikten ayrıldı.

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