İBB’nin o hamlesi Büyükada’yı karıştırdı! “Her şey çok güzel oluyor” değil mi?

Kendilerini Adalar Sivil İnisiyatifi olarak adlandıran grup, üzerinde "Yürünebilir Adalar için Adalar'da minibüs istemiyoruz" yazılı pankart açtı. Gruptakiler İETT otobüs durağına kadar yürüyüş yaptı.

Grup tarafından yapılan açıklamada, Adalar'ın birinci derece sit alanı olduğu ve yasalarla koruma altında bulunduğu hatırlatıldı.

Esnaftan da destek isteyen gruptakiler, Adalar'ı özgün ve özel kılan her şeyin çok hızlı bir şekilde kaybedildiğini ve ilçenin yakın zamanda turistlerin gelmek istemediği bir yer olacağını söyledi.

Büyükada sakinleri, araçların önünü keserek elektrikli araçların çalışmasına engel oldu.

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