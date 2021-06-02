İBB’nin motorin ihtiyacı 21/B’den KOÇ’a paslandı! Ekrem’den KOÇ’a olağanüstü peşkeş

Zekeriya Say İstanbul

Koç ailesi ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin akçeli ilişkileri gündemden düşmüyor. İBB adaylığı döneminde Ekrem İmamoğlu’nu hem Karadeniz turuna hem Dalaman’a özel jetle uçuran, maliyete ilişkin fatura tutarını ise açıklayamayan Koç Holding, jestlerinin diyetini ballı ihalelerle alıyor. CHP’li İmamoğlu’nun göreve gelmesinin ardından İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen iki adet motorin alımı ihalesi, adrese teslim şekilde Opet’e verildi. CHP’li İETT yönetimi, akaryakıt alımı ihalelerini Koç’un Opet’ine verebilmek için koronavirüs salgınını bahane ederek olağanüstü durumlarda uygulanabilen 21/B maddesini devreye soktu. Böylece, AK Parti döneminde yüzde 11 olan indirim oranı, İmamoğlu yönetimince yüzde üçe çekilerek, İBB’nin kasasında kalması gereken yüzde 8’lik miktar da Koç’un kasasına aktarıldı.

Ekrem’in tercihi KOÇ’tan yana

CHP’li İmamoğlu’nun direktifleriyle gerçekleşen adrese teslim iki ballı ihaleyle İETT tarafından Koç’lara ait Opet akaryakıt şirketinden 448 milyon 90 bin 200 TL’lik motorin alımı yapıldı. İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı’nca 05 Şubat 2020’de gerçekleştirilen “70 milyon litre motorin alımı” ihalesi, 340 milyon 433 bin TL bedelle Opet Petrolcülük Anonim Şirketi’ne verildi. 26 Mart 2021’de İETT Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 107 milyon 657 bin 200 TL bedelli, “20 milyon litre motorin alımı” ihalesi de yüzde % 3’lük gibi komik indirimle yine Koç’a ait Opet şirketine verildi.

İBB’nin değil KOÇ’un başkanı

Seçim dönemine Koç Holding’ten en büyük desteği gören CHP’li İmamoğlu göreve gelir gelmez Koç Grubu’nun 3 yöneticisini İBB’de göreve getirdi. Koç’a ait Tüpraş’ın Genel Müdürlüğü’nü yürüten Yavuz Erkut’u hem İBB Genel Sekreterliği görevine hem de İGDAŞ’ın başına getiren İmamoğlu, 5 milyar lira cirosu olan İGDAŞ’ın Yönetim Kurulu Üyeliği’ne ise Koç Üniversitesi’nden Zeynep Neyza Akçabay’ı seçti. İBB Genel Sekreter Yardımcılığı’na ise yine Tüpraş’tan Mehmet Murat Kalkanlı atandı. “Araç israfı” söylemiyle algı yöneten İmamoğlu, İBB’nin araç kiralama ihalelerini de Koç Holding bünyesindeki Otokoç firmasına pasladı. İmamoğlu, Otokoç’tan toplam tutarı 20 milyon 824 bin 23 lira olan araç kiralaması yaptı.

Bayram çikolatası bile KOÇ’tan

Söz konusu ihaleden 1 ay sonra ikinci bir ‘binek otomobil’ alım ihalesi daha gerçekleştiren CHP’li İmamoğlu, 4 firma ihaleye başvururken, sadece Koç Holding’e bağlı Otokoç Otomotiv’i geçerli firma olarak kabul etti. Böylece 1 milyon 777 bin 930 liralık ihale de Koç Holding’e adeta adrese teslim bir şekilde servis edildi. Koç Holding’den gördüğü yardımın diyetini ödemekle bitiremeyen İmamoğlu, bayram çikolatasını da yine Koç’a yaptırdı. Ramazan Bayramı münasebetiyle çikolata dağıtımı gerçekleştiren İmamoğlu’nun Koç bünyesinde faaliyet yürüten Divan Pastaneleri’nden fiyatı 150-200 lira arasında değişen çikolatalardan on binlerce paket alarak dağıttığı belirlendi.

İhalelerde 21/B maddesi nasıl işliyor?

Kamu İhale Kurumu’nun 21 maddesinin B bendi, doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunluluk arz etmesi halinde uygulanabiliyor. Böyle durumlarda kurum, firmaları davet ederek ihaleyi istediğine verebiliyor. Bu tür ihalelere dışarıdan başvuru kabul edilmiyor.



