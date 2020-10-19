İBB'nin meydan tasarımları yarışmasında ödül alan projeler oylamaya sunuldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) ortak çalışmasıyla yarışmaya açılan Taksim, Bakırköy Meydanı ve Salacak kıyı bandı tasarımlarında ödül kazanan projeler internet üzerinden oylamaya sunuldu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, "İstanbul Kamusal Mekanlarına Kavuşuyor" temasıyla yarışmaya açılan Taksim Meydanı, Bakırköy Meydanı ve Salacak Kıyısı tasarım yarışmalarının sonuçları halkın değerlendirmesine sunuldu.

Vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı ile 19 Ekim-12 Kasım 2020 tarihleri arasında "istanbulsenin.org" üzerinden tasarımlar için oylarını kullanabilecek.

Aynı zamanda vatandaşlar, meydanlardaki Beyaz Masa çalışanlarına danışarak oy verme süreci hakkında bilgiler edinebilecek.

İBB'nin İPA ile ortaklaşa düzenlediği Taksim ve Bakırköy meydanları ile Salacak kıyı bandı tasarım yarışmaları için toplam 233 proje teslim alındı ve jüri tarafından her bir yarışma için üçer eşdeğer ödül belirlendi.