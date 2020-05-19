İBB’nin koli dağıtmak için seçtiği yer ‘pes’ dedirtti! ‘Bu nasıl bir adalet?’

yeniakit.com.tr CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara yardım etmeyi de beceremedi. Şov yapmaktan ileri gidemeyen belediye, İstanbulluların hayrına olacak bir işi hayata geçiremiyor.

Son olarak yardım kolisi dağıtmaya çalışan CHP’li İBB, peş peşe skandallara imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde yardım kolisi dağıtmaya 8 kişi giden ve fotoğraf için poz verip sosyal medyada, “İnsanlara yardım ediyoruz” algısı oluşturmaya çalışan CHP’liler, şimdi de koli götürdükleri kişiler nedeniyle tartışma konusu oldu.

İstanbul’da lüks bir sitede yaşayan vatandaş, İBB aracının siteye gelip varlıklı insanlara yardım kolisi verdiğini söyledi. Sitede aylık aidatın 500 TL olduğunu belirten vatandaş, koli yardımına dair, “Bu nasıl bir adalet?” diyerek tepki gösterdi.