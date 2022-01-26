İBB'nin kar rezaletine ilişkin AK Parti'den önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İBB'nin İstanbul'da tedbir almadığını belirterek canlı yayında çok önemli açıklamalarda bulundu.



Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin afetle mücadele kapasitesi, belediyenin deneyimleri bakımından bir ölçü ortaya konulduğunda gereken tedbirleri alıp almadığınız ortaya çıkar.

Bütün bunlar olurken İstanbul Belediyesi'nin hiçbir şekilde bir hazırlığının olmadığının, koordinasyon içerisinde davranmadığının, büyük bir yönetim zaafı ortaya çıkardığı görüldü.

Bütün bunların sebebi nedir diye kamuoyuna Açıklama yapmak yerine suçlayıcı, yönetim felaketinin üstünü örtmeye çalışan bir yaklaşım var.

"Kendileri tedbir almamış"

Pazartesi gününden beri etkisini sürdüren kar yağışı İstanbul'da geçmiş zamanlarda da yoğun şekilde yaşandı.

17 Ocak günü Meteoroloji karşılaşılacak tabloları bir uyarı niteliğinde herkesle paylaştı. Bu AKOM tarafından da paylaşıldı. İBB herkesi tedbire çağırırken, bir tek kendisi tedbir almamış.

Binlerce vatandaşımızın yolda kaldığı, herkesin perişan olduğu bir tablo belediye yönetiminin sorumluluk alanı içinde oldu. İstanbul'da yüzbinlerce insan mahsur kalırken toplu taşıma araçlarına zincir takılmadığı görüldü.

"Kar temizleme aracı..."

Kar temizleme araçlarının zincirsiz şekilde nasıl savrulduğu, bu araçların herhangi bir şekilde zincir takılamadığı için kendisinin kriz haline geldiği görüldü. Bir tanesinin Belediye başkanının bir restoranda Yemek yemesine eşlik ediyor, oradaki yolu açmak için seferber ediliyor.

"Belediyenin kurumsal hafızası ortadan kalkmış"

İlk andan itibaren bu yönetim zaafını kimin üzerine nasıl yıkarız gibisinden bir kampanyayla karşı karşıya kaldık. Belediye yetkilisinin yurtdışında olduğu görülüyor. Olan bitene tepki gösteren vatandaşlara trol denerek bir kampanya yürütülüyor.

CHP yönetiminin yapması gereken olaya el koymaktı. CHP yönetiminin belediye başkanlarının nerede olduğundan, belediyenin hangi tedbirleri aldığından haberi yok. 2017'de daha yoğun kar yağışı ile karşılaşıldı. O zamanki tedbirler ile şimdikine bakıyorsunuz, sanırsınız belediyenin kurumsal hafızası ortadan kaldırılmış.

Bu sefer yağan kar 80-85 cm. 2017'de 136 bin ton tuz, 539 ton solüsyon kullanılmış. Bugün açıklanan rakamlara göre 55 bin ton tuz dökülerek kriz karşısında açık bir zaafiyet ortaya konmuş. Sürekli kul hakkı, ehliyet diyorlar. Koskoca belediyenin bu hale nasıl getirildiğini iyi değerlendirmek gerekir. Tamamen suçlama ile yönetilen, pervasız saldırılarla yönetilen bir tablo

Ayrıntılar geliyor...