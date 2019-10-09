İBB'nin Çince tabelalarına çok sert tepki! TÜM Yardımlaşma Derneği, İBB tarafından tramvay duraklarına asılan Çince tabelalara tepki gösterdi.

İBB ile Çin arasında yapılan dostluk anlaşması kapsamında, geçtiğimiz günlerde toplu taşıma duraklarına Çince isimler asıldı. Söz konusu uygulama tepki çekerken İBB'ye Çin güçlerinin Doğu Türkistanlılara yönelik gerçekleştirdiği zulüm hatırlatıldı. TÜM Yardımlaşma Derneği, CHP'li belediyenin bu skandalına tepki göstererek tramvay duraklarına "Türk olmanın bedelinin kanla ödendiği topraklar, suçum Türklüğüm" yazılı pankartlar astı.

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