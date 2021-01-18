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Gündem İBB'nin cenaze aracını vatandaşlar itti! Görüntüler tepkiye neden oldu
Gündem

İBB'nin cenaze aracını vatandaşlar itti! Görüntüler tepkiye neden oldu

İstanbul'da kar yağışı sonrası hayat felç olurken cenaze araçları da bundan nasibini aldı. İBB'ye ait bir cenaze aracı kış lastiği olmadığı için patinaj çekerken aracın vatandaşlar tarafından itildiği görüntüler tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 22:48:00 - 2021-01-18 22:57:49

Yeniakit.com.tr

İstanbul’da İBB çalışanının kaldırımlarda elle tuzlama yaptığı görüntüler konuşulurken İBB’nin yetersiz hizmetine dair bir görüntü daha geldi. Kış lastiği olmayan cenaze aracı karlı yollarda gitmekte zorlanınca vatandaşlar cenaze aracını arkadan itmek zorunda kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçimlerden önce verdiği vaatler havada kalmaya devam ediyor. AK Parti’nin projelerine çöken, açılan yerleri ihtişamlı törenlerle yeniden açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir yandan da İstanbul’u borç batağına sürüklüyor.

AK Parti’nin projeleriyle şehir İstanbullular için daha yaşanılabilir bir hale gelirken CHP’li İBB ise yönetime geldiği günden itibaren adını yaptığı zamlarla ve İstanbullulara sağlayamadığı hizmetlerle duyuruyor.

İBB İstanbullulara kar çilesi yaşattı

İstanbul'da dün  başlayan kar yağışı bütün İstanbul'u felç etti. Kar yağışı 'alınmayan tedbirlerden dolayı' ulaşımı olumsuz etkilerken İstanbul'un çeşitli bölgelerinden gelen görüntüler ise vatandaşların tepkisine neden oldu.

Kaldırımlarda elle tuzlama

İstanbul’daki kar yağışı nedeniyle yollarda tuzlama yapılması gerekirken İBB’nin aldığı tedbir ‘yok artık’ dedirtti. Bir İBB çalışanının kaldırımlarda elle tuzlama yaptığı görüntüler tepkilere neden oldu.

Cenaze aracını vatandaşlar itti

Bu görüntüler sosyal medyada konuşulurken yeni bir görüntü daha sosyal medyaya düştü. İBB’ye ait bir cenaze aracı kış lastiği olmadığı için mezarlıklara giremiyor. İBB, insanlara en acılı gününde rezillik yaşatırken görüntülerde cenaze aracının vatandaşlar tarafından itildiği görülüyor.

Sosyal medyada tepki çeken anlara dair İBB’den ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

 

İstanbul'da bi' acayip görüntü! Belediye çalışanı elle tuzlama yaptı
İstanbul'da bi' acayip görüntü! Belediye çalışanı elle tuzlama yaptı

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İstanbul'da bi' acayip görüntü! Belediye çalışanı elle tuzlama yaptı

 

 

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