Geven çiçek açtı, kalite beklentisi yükseldi! Üreticiler son yılların en iyi sezonunu bekliyor

Yaklaşık 10 yıldır arıcılık yapan, 4 çocuk babası Cebrail Yıldız (45), bu yıl yağışların yeterli olması nedeniyle bitki örtüsünün zenginleştiğini ve bunun bal kalitesine olumlu yansıdığını ifade ederek, “Boş kasnakları kovanlara koyuyoruz ve arılar önce doğal mumlarını örüyor. Yapay petek kullanmıyoruz. Bal hasadına yaklaşık 20-25 gün içinde başlamayı planlıyoruz. Gevenler açtı ve bal akımı başladı. Şu anda kuzey rüzgarı esiyor. Bizim için güney rüzgarının esmemesi önemli. Çünkü güney rüzgarı bitkileri kurutuyor, kuzey rüzgarı ise nem getiriyor. Bu yıl bal kalitesinin son birkaç yılın en iyisi olacağını düşünüyoruz. Geven çok iyi çiçek açtı. Bingöl balının dünyada tanınmasının ve coğrafi işaret almasının en önemli nedeni zengin doğası, endemik bitki çeşitliliği ve üreticilerin emeğidir. Biz de gün boyu arılarımızla ilgileniyor, daha kaliteli ve verimli bal üretmek için sabahın erken saatlerinden akşama kadar çalışıyoruz” diye konuştu.