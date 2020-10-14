İBB'nin arsa ihalelerine teklif gelmedi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 625 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardığı arsalara teklif veren çıkmadı.

İBB, Beşiktaş Dikilitaş Yeşil Çimen Sokak'taki 5 bin 763 metrekarelik arsa ile Şişli Levent’te bulunan 12 bin 166 metrekarelik arsayı ihale usulü satışa çıkardı.

Dikilitaş'taki arsa için 175 milyon TL, Şişli'deki arsa için 450 milyon TL muhammen bedel belirlenmişti.

Encümen Müdürlüğünde yapılan ihalede her iki taşınmaz için teklif veren çıkmadı.

Arsalar daha önce de ihaleye çıkarılmış ancak teklif sunan olmamıştı.