İBB'nin açtığı dava sonrası mahkemeden Kanal İstanbul kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, ''Kanal İstanbul'' projesi için verilen “ÇED olumlu” raporunun iptali için açılan davada mahkeme; keşif ve bilirkişi yapılmasına karar verdi.

Kanal İstanbul güzergahında inceleme yapılacak

İBB Başkanlığı'nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na karşı Kanal İstanbul Projesi için verilen 17 Ocak 2020 tarihli “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu” kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile açılan davada önemli bir gelişme yaşandı.

Mahkeme Kanal İstanbul güzergahında bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. İstanbul 10. İdare Mahkemesi, 8 Mayıs tarihinde oybirliği ile aldığı kararda; uyuşmazlığın teknik yönden açıklığa kavuşturulabilmesi için alanında uzman bilirkişilerin görüşüne başvurulmasını gerekli gördü.

Mahkeme, yürütmenin durdurulması istemi hakkında, mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra karar verilmesine hükmetti.

Hakim görevlendirildi

Davacı tarafından keşif ve bilirkişi giderlerine karşılık olarak 10 bin TL bilirkişi avansının ve 384 TL keşif harcının 15 gün içinde mahkemeye yatırılmasına karar verildi.

Yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesinde bir üye hakim görevlendirilerek birden fazla bilirkişinin seçimi, keşif gününün verilmesi, keşfin icrası, bilirkişilere yöneltilecek soruların hazırlanması konularında da yetki verildi.

Ne olmuştu?

Küçükçekmece, Avcılar, Arnavutköy, Başakşehir ilçelerinden geçen Kanal İstanbul projesine ilişkin hazırlanan ÇED raporuna son şekli verilerek 23 Aralık 2019 günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarılmıştı.

10 gün boyunca halkın görüşüne açılan nihai ÇED raporuna binlerce İstanbullu itiraz dilekçesi vererek itiraz etmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de projeye karşı itiraz başvurusu yapmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED raporunun İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirildiğini, komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak 17 Ocak 2020 itibari ile “ÇED Olumlu” kararı verdiğini duyurdu.

İBB, 13 Şubat 2020 tarihinde ÇED olumlu kararının iptali için dava açmıştı. ÇED olumlu kararını, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları da yargıya taşımıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çılgın projesi Kanal İstanbul'un nihai ÇED raporunda projenin yatırım maliyeti yine 75 milyar TL olarak açıklandı.

Rapora göre yaklaşık 45 km uzunluğunda, 20.5 metre derinliğinde ve en dar yerinde 275 metre genişlikte olan Küçükçekmece Gölü – Sazlıdere Barajı – Terkos Gölü doğusunu takip eden güzergahın inşaat çalışmalarının 7 yıl içerisinde tamamlanması ve gerekli bakımların yapılması kaydıyla en az 100 yıl hizmet etmesi öngörülüyor.