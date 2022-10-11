İBB’li şoförden uyuşturucu ticareti itirafı: 10 bin lira maaş alıyorum, 100 bin lira için yaptık!

Adana‘da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TAG Otoyolu İncirlik park alanında durumundan şüphelendikleri İstanbul Büyükşehir Belediye Şehirler Arası Cenaze Nakil Aracında yaptıkları aramada, 24 kilo 550 gram toz esrar olan toplam 144 kilo 550 gram esrar ele geçirdi.

İMAMOĞLU YİNE İNKAR ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Şehirler Arası Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü’ne ait araçta uyuşturucu bulunmasının ardından Ekrem İmamoğlu, ne aracın ne de şoförlerin belediyede çalışmadığını ima eden açıklama yaptı. , Uyuşturucu madde taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracının şoförlerinin ifadesi ortaya çıktı

Cenaze aracının şoförü olan 44 yaşındaki Ersin Erbay, ifadesinde 10 bin lira maaşla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü’nde cenaze nakil araç şoförlüğü yaptığını söyledi.

Erbay, yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde şoför olan N. B.’nin kendisine “Eğer Diyarbakır’a giderseniz Diyarbakır’dan esrar gelecek ihtiyacı olan varsa bu işi yapabilir. Diyarbakır’a gideceğiniz zaman beni ara istersen o kişinin numarasını veririm” dediğini anlattı.

“100 BİN LİRAYA TAŞIDIK”

Birlikte yakalandıkları Bünyamin Samancı’nın iki evli olduğunu ve bankaya 77 bin lira borcu olduğunu anlatan Erbay, “N. B.’nin uyuşturucu taşıma işini Bünyamin’e anlattım. O da borcumu kapatayım bir kereliğini bu işi yapalım dedi.

8 Ekim’de İstanbul’un belirli bölgelerinden 5 cenaze topladık ve saat 19.00 gibi İstanbul’dan çıkış yaptık. Cenazeleri Nevşehir, Kayseri, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır’a götürecektik. Daha önce İBB’de şoför olan N.B.den aldığım telefon numarasını aradım ve Diyarbakır’a biz geliyoruz dedim.

Cenazeleri sırasıyla bıraktıktan sonra 9 Ekim’de Diyarbakır’da son cenazeyi verdik. Daha sonra telefonla ulaştığım kendisini Davut olarak tanıtan kişi ile buluştuk.

Davut, bize malın ot olduğunu, 85 kilo olduğunu İstanbul’a götürdüğümüz de ise 100 bin lira nakit para vereceğini söyledi. Telefonumda gelen konuma gittim.

Site içerisinde siteye girer girmez sağ tarafa yanaştık ve bizim yattığımız bölüme çuvallarla-poşetlerle esrarı yükledi ve 100 bin lira olduğunu söylediği poşeti verdi ve biz oradan hemen ayrıldık. Biz Diyarbakır’ı çıkmadan esrardan koku yayılmaya başladı biz de bu çuval ve poşetteki esrarı aracın arka yük bölümüne aldık.

Yolumuza devam ettik o sırada Bünyamin paraları saydı. Borcu olduğundan dolayı paranın 85 bin lirasını benim bilgim ile kendisi aldı 15 bin lirasını da ben aldım” dedi.

3 ŞOFÖR UYUŞTURUCU TİCARETİNDE

Erbay’ın ifadesinde parayı paylaştığı yanındaki şoför Bünyamin Samancı’nın yanı sıra adı geçen N.B.’nin de olduğunun ortaya çıkması, daha önce de cenaze araçlarıyla uyuşturucu taşınıp taşınmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Erbay, Diyarbakır’da kendilerine uyuşturucuyu teslim eden zanlının fotoğrafını da teşhis etti.