İBB’li ‘Karanlık Odacı’dan yeni kurgu

HAKKI BİLİR İSTANBUL

Hizmetlerini anlatmak yerine iş bilmezliklerini gizlemek için olağanüstü bir gayret gösteren CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, karanlık ODA TV’den transfer ettiği sözcüsü Murat Ongun, manipülasyonlarına devam ediyor. 2.5 yıldır 1 metre metro bile yapamayan Ekrem İmamoğlu yönetimini aklamak için, “Dövizdeki artış, İBB’ye 10 milyar lira ek dış borç yükledi. 2 yılda 25 km’lik metro kaybettik” diyerek kirli algı operasyonu yapıyor.

Maksat beceriksiz Ekrem'i aklamak

Görev süresi içerisinde yurtdışındaki bankalara milyarlarca dolar borçlanan CHP’li İmamoğlu’nu aklamak için hükümeti hedef almak tepkileri de beraberinde getirdi. Toplu ulaşımdaki kaosu ‘Boji’ isimli bir köpek üzerinden masumlaştırmaya çalışan, metro ve metrobüslerdeki yürüyemeyen merdivenleri ‘tasarruf’ gerekçesiyle kapatan İmamoğlu yönetimi, yine benzer tezviratlarla aklanmaya çalışıldı.

CHP’li yönetime tepki gösteren AK Parti İBB Meclis Üyesi Muhammed Kaynar, şunları dile getirdi:

Algıyı değil, gerçeği konuşsunlar

“Eurobond tahvil ihraç ettik diye övünen Ongun’un, döviz arttığı için borçlarının yükseldiği yönünde açıklama yapması şaşırtıcı ve komiktir. Ongun her ne kadar sözcüyse de bir kamu görevlisidir. Siyasi mesajlar verip, muhalefet lideri sözcüsü gibi davranamaz. İBB sözcüsü, Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıklarını anlatsın. Yapmadıklarını değil. Eğer döviz yükselmeseydi metro mu yapacaklarmış? Döviz yükseldi diye yapmak istedikleri hangi metro çalışmaları geri kalmış? Bırakın metro yapmayı yapılmış olan metronun yürüyen merdivenlerinin bakımını yapamayan yönetimin sözcüsü var olan hizmetleri çürütmesin yeter.” İş bilmezliklerini gizlemeye çalışan İBB’nin hükümete saldırdığına dikkat çeken Kaynar, şöyle devam etti: “Bunlar iş yapmak istemeyen, iş bilmezliklerini örtmeye çalışan, sözcülüğünü yaptığı İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak konumlandırmaya çalışan basit çabalardır. Herkes kendi işini yapsın. Sonra başka şeylerle ilgilensin.

Kendilerini kurtarma derdindeler

AK Parti Kağıthane İlçe Başkan Yardımcısı ve Hukukçu Necip Kumandan da, şunları ifade etti: “İmamoğlu İstanbul için ‘Yeterli kaynak var’ demişti. İBB’nin kaynaklarını israf eden, bilinçli kullanamayan ya da kaynak üretemeyen İmamoğlu yönetimi döviz kurları üzerinden iş bilmezliklerine sebep arama peşindeler. AK Parti belediyeleri vaat ettikleri tüm projelerini pandemiye ve her türlü olumsuzluğa rağmen fazlasıyla yaparken, İBB milletin aklıyla dalga geçen açıklamalara imza atmakta.” CHP’li İBB yönetiminin bahanelerin ardına saklandığına işaret eden Kumandan, sözlerini şöyle tamamladı: “Kendimizi nasıl aklarız derdine düşen İmamoğlu ve Ongun şimdi de dolar kurunu bahane edip başarısızlıklarının üstünü örtmek istemektedirler.”