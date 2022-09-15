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Gündem İBB’den sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne de PKK operasyonu CHP’li belediyelerde skandal büyüyor
Gündem

İBB’den sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne de PKK operasyonu CHP’li belediyelerde skandal büyüyor

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan teröristlerden sonra bir skandal haber de CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen Büyükşehir Belediyesi çalışanı 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 14:38:00 -
İBB’den sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne de PKK operasyonu CHP’li belediyelerde skandal büyüyor

Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda 2019 yılında Türkiye'de gerçekleştirilen yerel seçimlerden sonra CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işe giren ve halen aktif olarak çalıştıkları belirlenen F.E, A.K., B.B., D.B., H.S., K.B., M.E.İ., A.K., İ.G. ve S.M. isimli şahısların PKK/KCK terör örgütünü övücü, özendirici, sahiplenici ve yüceltici şekilde propaganda yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine Özel Harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenlendi.

Dronun da kullanıldığı operasyona 180 polis katıldı. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

10 şüpheli şahıstan aralarında örgütün değer ailesi olarak tanımladığı, örgüt adına kırsal alanda faaliyet yürütürken etkisiz hale getirilmiş örgüt mensuplarının 1. derecede aile yakınlarından olanların bulunduğu belirlendi.

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Yorumlar

KARADAGLI

CHP NIN ICINDEN BIRISI CIKIP DIYORMU NE OLUYOR BURDA ??? 

zalim analizci

zaten belediyeleri halka hizmet etmek için almadılar kandilin ellerinden giden uyuşturucu silah satışı bitince hem belediyelerden aylık verelim hemde şehirlerde gizliden gizliye terör faaliyetleri yaptıralım diye her yerden destek alıp belediyelerin başına geçtiler
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