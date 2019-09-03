0553 313 94 23

İBB’den "sahte mezarlık" açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eyüpsultan Mezarlığı’nda tarihi eser olarak tescillenmiş binanın yerine mezarlık yapıldığı yönünde çıkan haberler ile bir açıklama yaptı.

03 Eylül 2019 Salı 17:42
İBB’den "sahte mezarlık" açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eyüpsultan Mezarlığı’nda tarihi eser olarak tescillenmiş binanın yerine mezarlık yapıldığı yönünde çıkan haberler ile bir açıklama yaptı.


İBB tarafından yapılan açıklamada söz konusu iddia ve haberlerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bilgisine sunulduğu ve İBB Başkanı İmamoğlu’nun da iddialarla ilgili olarak Teftiş Kurulu’na inceleme yapılması talimatı verdiği aktarıldı.


Açıklamada “İstanbul tarihi mezarlıkları her şeyden önce İstanbul´un hafızası niteliğindedir. İstanbul tarihinin en büyük kanıtları olan, bu şehrin tarihine ve kimliğine yön vermiş şahısların tarihi kanıtları olmalarının yanı sıra, kültürel ve sanatsal anlamda da büyük değer taşıyan tarihi mezarların korunması İstanbul Büyükşehir Belediyesi açısından büyük önem taşımaktadır” denildi.


İstanbul tarihi ve kültürel değerlerinin korunmasına vurgu yapılan açıklamada, "Bu hassasiyetle, koruma altında bulunan tarihi mezarlıklarda bulunan tarihi mezarların son günlerde gündem olmuş örnekleri dışında da Eyüp, Aşiyan, Kozlu, Seyyid Nizam, Edirnekapı, Zincirlikuyu mezarlıklarında meydana gelen bazı uygulamalar ve tahripkâr sonuçları üzerine Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu´nun talimatı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından başlatılan inceleme çalışmaları sürdürülmektedir. İBB, İstanbul’un koruma altında bulunan tarihi mezarlıklarının korunması hususunda azami gayreti gösterecektir. Bugün medyaya yansıyan iddia da Başkan İmamoğlu’nun söz konusu teftiş talimatı içinde yer alan uygulamalar arasındadır. Teftişin bitmesi sonrası da kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır” bilgisi verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 17:42
  1. kültür
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kastamonu'da uçurumdan düşen kamyondaki 3 kişi yanarak hayatını kaybetti
    1. Kastamonu'da uçurumdan düşen..
    2. Manavgat’ta çeşitli suçlardan aranan 4..
    3. Karacabey minik ellerin sevgisiyle..
    4. 11 milyon fidan toprakla buluşacak
    5. Başkan Erdoğan 'Sivas Kongresi'..
    6. Havadan trafik denetimlerinde 80 bin..
    7. Mersin’e metro ne zaman yapılacak?..
    8. FETÖ üyeleri Yunanistan'a kaçamadan..
    9. Netflix'ten "Türkiye'de devam"..
    10. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü..
    11. ÖSYM 2019 Üniversite boş kontenjanları..
    12. Kocası tarafından öldürülen kadın..
    13. "Terör örgütünü, Doğu ve..
    14. Başkan Sarı’dan Zabıta Teşkilatı’na..
    15. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    16. Bayburt Belediyesinden yoğun mesai
    17. Ordu’da uyuşturucuya geçit yok
    18. Bilecik’te “Önce Yaya” çizgi çalışması..
    19. Bakan Soylu: "Amerika LGBT’ye 22..
    20. A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası..
    21. 12 Dev Adam, ABD'yi elinden kaçırdı
    22. Kocası tarafından öldürülen kadın..
    23. "Türk iş adamları Ruanda'da birçok..
    24. Türkiye ABD maçı kaç kaç bitti?
    25. Kadın kaymakam işçilerle fındık topladı
    26. Lösemi hastası minik Nursima’dan acı..
    27. Tisna bilim heyetinden Başkan Serkan..
    28. Erbaa’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    29. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019..
    30. Dünyayı ayağa kaldıran gözdağı! 3 bin..
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız