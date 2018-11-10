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İBB'den metrobüs ve tramvay seferleri duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yarın gerçekleştirilecek 40. İstanbul Maratonu nedeniyle seferlerinde değişiklik yapılacak metrobüs ve tramvay hatlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 22:47
İBB'den metrobüs ve tramvay seferleri duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da yarın "Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul” temasıyla düzenlenecek ‘Vodafone 40. İstanbul Maratonu’ nedeniyle seferlerinde değişiklik olacak metrobüs ve tramvay hatlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada İETT (Metrobüs) ve Metro (Tramvay) sefer bilgileriyle ilgili şunlar kaydedildi:

"11 Kasım 2018 Pazar günü yapılacak olan 40. İstanbul Maratonu nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 05.00 itibariyle maraton bitimine kadar trafiğe kapatılacaktır. 34Z numaralı metrobüsler Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu arası FSM Köprüsünden transit olarak hizmet verecektir. T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, Kabataş-Beyazıt İstasyonları arasında seferler saat 07.00 - 15.00 arası yapılamayacaktır."

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 22:47
  1. İstanbul
  2. metrobüs
  3. Tramvay

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