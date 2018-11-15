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İBB'den İstanbullulara uyarı! O saatlere dikkat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları uyararak il genelinde bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

15 Kasım 2018 Perşembe 13:54
İBB'den İstanbullulara uyarı! O saatlere dikkat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, il genelinde bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Belediye ekiplerinin de olumsuzluklara karşı tedbirleri aldığı konusunda bilgiler paylaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbulda bugün öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli şekilde yağış beklenmektedir. Yağışların öğleden sonra Avrupa yakası genelinde, akşam saatlerinden itibaren ise Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.

Yağışların cuma günü akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde devam edeceği tahmin ediliyor. Yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. İtfaiye, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, İSKİ, Zabıta, Atık Yönetimi, Park Bahçeler Daire Başkanlığı, İBB Trafik Müdürlüğü, 153 İBB Yerinde Çözüm Ekipleri kritik noktalarda muhtemel göllenmelere karşı alarma geçti. Vatandaşlarımız muhtemel su baskınları ihbarı için 153 Beyaz Masa ve İtfaiye 110'u arayabilir."

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 13:54
  1. İstanbul
  2. istanbul büyükşehir belediyesi
  3. yağmur uyarısı

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