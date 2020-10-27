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Siyaset İBB'den hasta güvenlik görevlisine zulüm
Siyaset

İBB'den hasta güvenlik görevlisine zulüm

İBB bünyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Uğur Yaman, kronik böbrek yetmezliği raporuna rağmen işten atıldı. Pandemi döneminde Yaman'ın tüm haklarının da gasp edildiği belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 09:15:00 -
İBB'den hasta güvenlik görevlisine zulüm

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) güvenlik görevlisi olarak çalışan kronik böbrek yetmezliği hastası Uğur Yaman (30) pandemi döneminde başvurduğu devlet hastanesinden "Çalıştırılmaması uygundur" raporu alınca kendini kapıda buldu.

Güvenlik müdürü A.C.B., raporun sahte olduğunu ileri sürerek Yaman'ın iş akdini fesh etti. Kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer işçilik alacaklarının ödenmeyeceği, 15 günlük ihbar süresini geçirdiği için bir de tazminat ödemesi gerektiği, aksi taktirde iş başı yapması gerektiği açıklandı. Üstelik sahte rapor gerekçesiyle Yaman hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Savcılığa başvuran Uğur Yaman'ın raporunun gerçek olduğu, raporu veren doktorun başka bir devlet hastanesinde görevli olduğu belirlendi. Yaman, kendisini mağdur eden belediye yetkililerinden şikayetçi oldu. Uğur Yaman, "A.C.B. raporum olmasına rağmen benim çalışmamı istedi ve çalışamaz durumda olmama rağmen çalıştırdılar. Bir süre sonra açığa alındım ve çıkışım verildi" diye konuştu.

Yaman'ın avukatları da bu suç duyurusunun kötü niyetli olduğunu belirterek, "Müvekkilimizin tedavisi Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi'nde yapılmış olup tüm raporlama ve tedavi süreci resmi olarak kayıt altında gerçekleşmiştir. Bahse konu şirket, mesnetsiz suç isnadıyla Yaman'ı hakkı olan tazminat ve haklarından mahrum etmeye çalışmıştır" dedi.

Kaynak: Sabah

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Yorumlar

Serhat

Ne belediyesi. Ya türkiyenin halini haber yap haber geçinemiyoruz. Ekonomi bitti... markete gidemiyoruz. Eczaneye gidemiyoruz. Gazetecilik yapın gazete cilik . Millet battı bir şahin araba yı 50 bin tl ettiler. Ötv zam zam zam. Yumurta 35 tl olmuş süt 6 tl.... ayıp gazete cilik yapın. Allahtan korkun allahtan.
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Molla Kasım

Ey İMAMOĞLU! Garibanın Hakkı Muhakkak Sorulacak...Allah, Kullarının Her Türlü Günahını Affeder Bağışlar. “ŞİRK” V “KUL HAKKI” Hariç...
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