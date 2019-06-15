İBB'den CHP'li Tuncay Özkan'a tokat gibi Saraçhane cevabı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanları 12 Haziran Çarşamba günü Saraçhane'deki belediye binasının önünde toplanarak açıklamalarda bulundu.

Binlerce işçinin toplanmasıyla yapılan bu açıklamaya ise CHP'li Tuncay Özkan tarafından 'zorla yaptırıldı' iddiasında bulunuldu. İBB de Tuncay Özkan'ın iftiraları sonrası gerçekleri anlatan bir açıklama yaptı.

CHP'li Özkan'dan çirkin iftiralar

CHP'li Tuncay Özkan, 12 Haziran Çarşamba günü Saraçhane'deki Büyükşehir Belediyesi binası önünde yapılan miting hakkında çirkin iftiralarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının korsan miting yaptığını ifade eden Özkan, çalışanlara baskı uygulanarak açıklama yaptırıldığını iddia etti.

İBB'den CHP'li Özkan'a tokat gibi açıklama

İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama:

"Binlerce İBB çalışanının gönüllü olarak katıldığı çağrı ile ilgili İBB yönetiminin kesinlikle zorunlu bir daveti olmamıştır. Katılan tüm mesai arkadaşlarımız gönüllü olarak katılmıştır. Görseli paylaşılan mailde de çalışanların katılımının gönüllü olduğu belirtilmiştir. İlgili birimin yöneticisinin kendi inisiyatifi ile gönderdiği bu mail soruşturulmaktadır."