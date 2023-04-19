İBB’den cami motifleri skandalı! Zemine yerleştirildi, insanlar üzerine bastı

Altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcılığına getireceğini açıkladığı ve bu süreçte İstanbul dışında her yerde boy gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönetiminde bulunan İBB skandal bir olay ile gündeme geldi.

CAMİ MOTİFLERİ SARAYBURNU'NDA ZEMİNE YERLEŞTİRİLDİ

İBB yönetiminin, Ayasofya Cami, Kariye Cami ve Sultanahmet Camii’nin bulunduğu motifleri Sarayburnu’nun en kalabalık yerlerinden birinin zeminine yerleştirdiği ortaya çıktı.

SECCADE VAKASINDAN SONRA CAMİ MOTİFLERİ SKANDALI

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir iftar programı sonrası seccade üzerindeyken çekilen fotoğrafı gündem olmuştu. Yaşanan seccade vakasından sonra, İBB’nin cami motiflerini insanların basabileceği bir şekilde yerlere yerleştirmesi tepkiyle karşılandı.

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