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Gündem İBB’den cami motifleri skandalı! Zemine yerleştirildi, insanlar üzerine bastı
Gündem

İBB’den cami motifleri skandalı! Zemine yerleştirildi, insanlar üzerine bastı

Yeniakit Publisher
2023-04-19 11:22:00 -

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni bir skandalla gündeme geldi. İBB’nin Kariye Camii, Sultanahmet Camii ve Ayasofya Camii'nin bulunduğu motifleri Sarayburnu’nun en kalabalık yerlerinden birinin zeminine yerleştirdiği ortaya çıktı.

Altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcılığına getireceğini açıkladığı ve bu süreçte İstanbul dışında her yerde boy gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönetiminde bulunan İBB skandal bir olay ile gündeme geldi.

 

CAMİ MOTİFLERİ SARAYBURNU'NDA ZEMİNE YERLEŞTİRİLDİ

İBB yönetiminin, Ayasofya Cami, Kariye Cami ve Sultanahmet Camii’nin bulunduğu motifleri Sarayburnu’nun en kalabalık yerlerinden birinin zeminine yerleştirdiği ortaya çıktı.

 

SECCADE VAKASINDAN SONRA CAMİ MOTİFLERİ SKANDALI

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir iftar programı sonrası seccade üzerindeyken çekilen fotoğrafı gündem olmuştu. Yaşanan seccade vakasından sonra, İBB’nin cami motiflerini insanların basabileceği bir şekilde yerlere yerleştirmesi tepkiyle karşılandı.
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Yorumlar

Aziz Kardaş

Halkımıza Soğan verip Karşılığında Ülkeyi adrese teslim almak için bar gücüyle saldırıyorlar

Yalan yazanın

Yalan dolan algı,Allah sizi ıslah bile etmez.O motiflere ayakla basılmayacak kadar yüksek olduğunu bile bile ,birisi basarak foto çekmekle dini istismar ettiğinizin açık kanıtıdır.
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