İBB'den Ateizm Derneği'ne ziyaret!
İslami derneklere yönelik tavır alan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Ateizm Derneği'ne ziyaret geldi. Ziyarette maske takılmazken sosyal mesafeye ise dikkat edilmedi.
yeniakit.com.tr
İslami derneklere yönelik tavır alan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Ateizm Derneği'ne ziyaret gerçekleştirildi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İnanç Masası'nın Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ve İslam'ı alaya alan ateistlerin derneğini ziyaret etmesi dikkat çekti.
Ateizm Derneği'nin sosyal medya hesabından İBB'ye teşekkür edilerek ziyaretin fotoğrafı paylaşıldı.
Öte yandan fotoğrafta maske takılmaması ve sosyal mesafenin hiçe sayılması eleştiri konusu oldu.
İmamoğlu göreve gelmesinin ardından 6 ay sonra kurdu
6 Aralık 2019 tarihinde açıklama yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu, İBB'ye bağlı İnanç Masası kurulduğunu duyurmuştu. İmamoğlu, İBB’de farklı inanç gruplarına hizmet eden 50 din görevlisinin görev yapmaya başladığını açıklamıştı.
Siyaset
CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan 'eşcinsel sapkın evlilik' ile ilgili skandal açıklama! CHP'nin derdi sapkınların uçkuru