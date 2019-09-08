İBB'den "araç israfı" açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kullanımında olan ve seçim öncesi "israf" olarak nitelediği araçları Yenikapı'da sergilemişti. İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Yenikapı'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yavuz'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

2 Haziran 20 Haziran döneminde sadece 399 araçtan sinyal gelmiştir. Bu da 1700 aracın nerede görev yaptığı konusunda soruları bize getirmektedir. Bu ve buna benzer konularda çalışmalar bize geldikçe kamuoyu bilgilendirilecektir.

Başkanımızın da defalarca dile getirdiği gibi kaynağı tasarrufla sağlayacağız. Zararı değil kamuya bir fayda olduğunu buradan tasarruf edilen kaynaklarla daha iyi hizmet edeceğimizi düşünüyorum.

Yasal mevzuatta makam aracı yok. Hiçbir belediyede yok bunların hepsi hizmet aracı. Yaklaşık 4500 civarında hizmet aracımız var. İlk başta söylediğim gibi yüzde 20'lik bir tasarrufta bulunduk.

Protokol ve güvenlik adına bir takım araçlar sistemde var. Zaten her yıl sonunda ihaleler yenileniyor o çerçevede yeni standartlar belirlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi israfı önleyeceğini belirterek, belediyenin kullanımında olan ihtiyaç fazlası araçları gündeme getirmişti.