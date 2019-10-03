İBB'den akıl almaz metrobüs çözümü! Vatandaşlar çıldırdı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metrobüs yoğunluğunu engellemek için turnikeleri üst geçit girişine aldı. İBB'nın bu akıl almaz yönetimi sonrası İstanbullular kart basmadan köprüyü kullanamaz hale geldi.

İstanbul'da metrobüs duraklarındaki yoğunluk sürüyor. O durakların başında ise Altunizade geliyor. Yoğunluğu azaltmak için metrobüs girişindeki turnikeler üst geçidin başına alındı, ama bu da çözüm olmadı. Yoğunluk bu kez de köprünün girişinde oluştu. İstanbullular akbil basmadan üst geçitten geçemiyor. Karşıya geçmek isteyenler, alt geçidi kullanmak zorunda. Bulunan çözüm yolu yoğunluğu azaltmaya yetmedi. Sabah saatlerinde Altunizade durağına gidenler, dakikalarca boş araç gelmesini bekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.