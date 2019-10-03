0553 313 94 23

İBB'den akıl almaz metrobüs çözümü! Vatandaşlar çıldırdı

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metrobüs yoğunluğunu engellemek için turnikeleri üst geçit girişine aldı. İBB'nın bu akıl almaz yönetimi sonrası İstanbullular kart basmadan köprüyü kullanamaz hale geldi.

03 Ekim 2019 Perşembe 19:32
İBB'den akıl almaz metrobüs çözümü! Vatandaşlar çıldırdı

İstanbul'da metrobüs duraklarındaki yoğunluk sürüyor. O durakların başında ise Altunizade geliyor. 

Yoğunluğu azaltmak için metrobüs girişindeki turnikeler üst geçidin başına alındı, ama bu da çözüm olmadı. Yoğunluk bu kez de köprünün girişinde oluştu. 

İstanbullular akbil basmadan üst geçitten geçemiyor. Karşıya geçmek isteyenler, alt geçidi kullanmak zorunda.

Bulunan çözüm yolu yoğunluğu azaltmaya yetmedi.

Sabah saatlerinde Altunizade durağına gidenler, dakikalarca boş araç gelmesini bekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 19:32
  1. İstanbul
  2. Altunizade
  3. metrobüs

YORUM YAZ

  • Talat CanTalat Can50 dk önce
    Her şey çok güzel olmaya başladı bile!

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Venezuela'dan BM'ye çağrı: ABD TIAR'ı kullanabilir
  1. Venezuela'dan BM'ye çağrı: ABD TIAR'ı..
  2. Berat Albayrak'tan o kanala tepki
  3. Türk futbolunu sarsan haber! Hayatını..
  4. Deniz Atalay: Fikret Orman seçimde..
  5. Temel Karamollaoğlu: Milletimize..
  6. Başakşehir Borussia Mönchengladbach..
  7. Beşiktaş Wolverhampton maçı canlı takip
  8. Putin, dünyanın konuştuğu kızı yerden..
  9. İstanbul için korkutan deprem uyarısı!
  10. İBB'den akıl almaz metrobüs çözümü!..
  11. Veliler şikayet etti, FETÖ'nün..
  12. Gölbaşı otogarındaki çalışmalar 24..
  13. Ahmed Bin Abdülaziz kimdir?
  14. Beşiktaş Wolverhampton maçı ilk 11'leri
  15. Başkan Erdoğan skandal paylaşıma..
  16. Başakşehir Borussia Mönchengladbach..
  17. Başkan Erdoğan talimat verdi! Belediye..
  18. Anzer balının faydaları nelerdir?..
  19. Prens Salman kimdir?
  20. Şamil Tayyar'dan zehir zemberek..
  21. Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
  22. Volkswagen'in ardından Türkiye'ye bir..
  23. EYT çıkarsa kimler, ne zaman emekli..
  24. Anzer Yaylası nerede? Anzer Yaylası'na..
  25. Paris saldırısı sonrası Fransa'dan..
  26. Suriye'de flaş gelişme! ÖSO..
  27. Erken emeklilikte son dakika..
  28. Terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbe
  29. Erdoğan'dan 'Başkanlık sistemi'..
  30. Diriliş Osman ne zaman başlayacak?..
Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
4 araştırma şirketi anket sonuçlarını açıklandı! İşte partilerin son oy oranları
4 araştırma şirketi anket sonuçlarını açıklandı! İşte partilerin son oy oranları
Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi
Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi

Günün Karikatürü

4 Ekim 2019
'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor
Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor