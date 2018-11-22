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İBB’den 15 bin öğrenciye ücretsiz kış spor okulu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin okul bahçelerine yaptığı spor salonları yıl boyunca öğrencilere ve çevre halka hizmet veriyor. Yaz spor okulunun sona ermesi ile okul salonlarında kış spor okulu sezonu başladı. 32 ilçede 131 okulda 15 bin öğrenci 23 branşta ücretsiz spor eğitimi görüyor.

22 Kasım 2018 Perşembe 18:17
İBB’den 15 bin öğrenciye ücretsiz kış spor okulu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul’un dört bir yanında 214 okulun bahçesine yaptığı spor salonları yılda 2.5 milyon kişiye kesintisiz spor hizmeti veriliyor. Bu hizmetlerin başında ise yaz ve kış spor okulları geliyor.

Yaz aylarında 168 salonda gerçekleştirilen ve 38 bin öğrencinin katıldığı İBB Yaz Spor Okulları’nın sona ermesi ile birlikte Kış Spor Okulları sezonu başladı. İBB Kış Spor Okulları 32 ilçede 131 okulda ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Hafta içi okul saatleri dışında, hafta sonu ise öğlene kadar 6-15 yaş arası çocuklar atletizmden futsala, okçuluktan tenise kadar 23 branşta 209 uzman eğitmen eşliğinde eğitim görüyor. Kış Spor Okulları’nda şu anda 15 bin öğrenci spor eğitimi alıyor.

OKUL SPOR SALONLARINDA EĞİTİM VERİLEN BRANŞLAR: Atletizm, Basketbol, Voleybol, Futsal, Hentbol, Badminton, Tenis, Masa Tenisi, Boks, Cimnastik, Hareket Eğitimi, Step Aerobik, Zumba, Judo, Karate, Taekwondo, Bocce, Güreş, Dart, Okçuluk, Mangala, Mas Güreşi, Halk Oyunları.

İBB Kış Dönemi Spor Okulları hakkında bilgi almak isteyenler sporokullari.istanbul adresinden ulaşılabiliyor. Ayrıca ALO 153’ü arayarak Okul Spor Salonları hakkında detaylı bilgi alınabilir.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 18:17
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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