İBB'deki PKK'lılar hakkında CHP'den skandal açıklama! İnkar etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) işe alındığını açıklamıştı.

Ekrem İmamoğlu döneminde İBB'ye alınan kişilerden bazılarının PKK/KCK'nın dağ kadrosunda yer aldığı ve illegal eylemlere katıldığına dair kayıtlarının bulunduğu belirlenmişti.

Öztrak inkar etti

Bu duruma ilişkin CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı. CHP MYK'sı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, "İpe sapa gelmez iddialar" yorumunda bulunarak inkar etti.

Öztrak, "CHP’nin istihbarat teşkilatı yoktur. Belgeye bakarız. Yargıya bakarız. Ortaya konan belge yok. Yargı kararı yok. İpe sapa gelmez iddialar var. Kimse boş atıp dolu tutturmaya kalkmasın" ifadelerini kullandı.

2013 yılında örgüte katılmış

Terör örgütleriyle bağlantılı olduğu belirtilen isimlerden bazılarına ulaşıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketlerinden İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği San. Tic. A.Ş.’de çalışan bu isimlerin bazılarının geçmişte PKK’nın dağ kadrosunda faaliyet gösterdikleri belirlendi. İşte PKK’nın dağ kadrosundan İBB kadrosuna geçen o çalışanlar:

- Ömer Keleş: 2013’de PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek üzere dağ kadrosuna katıldı. 2017’de güvenlik güçlerince yakalandı. Örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok illegal eyleme katıldı.

İmamoğlu’nun işe aldığı bazı kişilerin, örgütün dağ kadrosunda faaliyet gösterdiği ve güvenlik güçlerince yakalandığı öğrenildi.

Örgütle bağlantılılar

- Mustafa Kılıç: 2013’de PKK/KCK içerisinde faaliyet göstermek üzere dağ kadrosuna katıldı. Örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok illegal eyleme katıldığı tespit edildi.

- Nurettin Kaya: KCK/TM içerisindeki faaliyetlerinden dolayı “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hakkında bulunan yakalama kararına istinaden 14 Temmuz 2012’de yakalanıp tutuklandı.

- Osman Bozan: 2015’te HDP ve DBP il binası önünde düzenlenen ve “Önderliğin Özgürlüğü Özgürlüğümüzdür” şeklinde Özgür Kadın Kongresi (KJA) ibareli pankart ile teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafı bulunan dövizlerin taşındığı eyleme katıldı.

- Emrullah Ataman: 2015 yılının başında Irak’ta faaliyet göstermek üzere Ağrı Dağı’ndan PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosuna katıldığı belirlendi.

Gençlik yapılanmasında

Belediye iştirakı Boğaziçi Konut Hizmet Yönetimi İşletim ve Ticaret A.Ş.’de çalışan Hüdeydan Ece’nin kimlik bilgileri, 26 Ocak 2001’de Gercüş’te yapılan arazi arama-tarama sırasında örgüt sığınağında bulundu. İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş’de ev cihazları teknikeri olarak çalışan Serbun Yurtsever’in ise 2014’ün başında Irak’ta faaliyet göstermek üzere PKK/KCK’nın kırsal alanına katıldığı tespit edildi. Ayrıca örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok illegal eyleme katıldığı tespit edildi.