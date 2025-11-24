İBB’de yolsuzlukları örtme telaşı

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

İSPARK ve BELTUR’un iflasın pençesinde olması şaşırtadursun CHP’li yönetimin iştiraklerle ilgili soruları cevaplamaması, denetimlere mahal vermemesi akılları bulandırdı. Şirketlerin gelir ve giderleri gibi borçlarının paylaşılmaması, İmamoğlu’nun vurgun çarkının daha da görünür olması korkusuna dayandırıldı. 2026 bütçesini 440 milyar lira olarak açıklayan, 2019-2024 döneminde borcun bütçeye oranının yüzde 149’a vardığını iştiraklerin harap hâlde bulunduğunu itiraf etmekten kaçınan İmamoğlu’nun vekili Nuri Aslan ise “Ortada büyük başarı var” diyerek kendini güldürdü.

ŞEFFAFLIK YOK

Konuya ilişkin Akit’e konuşan İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise, şunları söyledi: “Vaktiyle ‘Borçlanmak ihanettir diyen CHP’li yönetimin İBB’yi getirdiği durum bellidir. Bu, ihanetin delili ya da itirafıdır. Ortada başarı olmadığı gibi 2026 bütçesinde de ihmal edilen alanlar ve yönler vardır. Örneğin depreme ayrılan bütçede gerileme görülmektedir. Çevre yatırımlarında da tablo aynıdır. Dikkat çekici olan ise 30 iştirakte ne olup bittiğinin anlatılmamasıdır. Bu konuda sorduğumuz sorulara cevap alamıyoruz. Çünkü iştirakler, Meclis denetiminin dışında. Karanlık alanda faaliyet yürütüyorlar, şeffaflık yok.

İFLAS EDİYORLAR

Geçen hafta İSPARK ve BELTUR’la ilgili İBB Meclisi’ne teknik iflas önergeleri geldi. Sermayelerin tamamlanması aksi takdirde anılan iki şirketin iflasa sürükleneceği iletildi. 30 iştirakte de hemen hemen aynı sorunlar var. Bunun nedeni iştiraklerin paravan olarak finansal operasyonun merkezine dönüştürülmeleri. Ne yazık ki iştiraklerin bütçeleri gibi evrakları da kamuoyundan saklanıyor. Yönetim kurulu üyelerinin isimleri mi daksillenmedi. Maaşlar mı gizlenmedi? Ezcümle CHP yönetimi, iştirakleri görünmez kılmaya dönük adımlar atıyor. İşte Kültür AŞ, Medya AŞ ve İSFALT’ta olanlar iddianamede geçiyor. Doğal olarak kuşkular güçleniyor. Çünkü iştirakler, denetimsiz ve belirsiz.”

ŞÜPHELERİMİZ ARTTI

İBB AK Parti Meclis Üyesi Hasan Şahin de şunları belirtti: “İBB’nin bütçesi CHP döneminde önemli oranda arttı. 440 milyar liraya kadar geldi. Siyasi kariyer planının ve seçimin olduğu senelerde yüzde 90 hatta yüzde 95’e varan bütçe büyüme oranının 2026’da yüzde 6’ya çekilmesi anlamlı. Demek ki siyasi kariyer ve seçim gailesi güdülmüyor. Bütçenin yüzde 90’ı merkezi idareden geliyor. İBB’de gelir yok gibi görünüyor. 30 iştirakin bütçesi ise bilinmiyor. Mali tablolar çıkarılmıyor. Sorularımız duyulmuyor. Ser verilip sır verilmiyor. Tabii olarak kuşkular beliriyor. İştiraklerden haberler alınamaması ‘Esrarın nedeni ne’ sorusunu sorduruyor. İddianamede adı geçen Medya AŞ, Kültür AŞ ve İSFALT gibi ‘iştirakler de şüpheleri körüklüyor. Denetimi kaçınılmaz kılıyor.”

