Gündem İBB’de yolsuzlukları örtme telaşı
Gündem

İBB’de yolsuzlukları örtme telaşı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İBB’de yolsuzlukları örtme telaşı

İstanbul’u yağmalayan Ekrem İmamoğlu ve ekibinin idaresinde uçuruma sürüklenen İBB’ye ait 30 iştirakin bütçesi gizli tutuluyor.

BUĞRA KARDAN  İSTANBUL

İSPARK ve BELTUR’un iflasın pençesinde olması şaşırtadursun CHP’li yönetimin iştiraklerle ilgili soruları cevaplamaması, denetimlere mahal vermemesi akılları bulandırdı. Şirketlerin gelir ve giderleri gibi borçlarının paylaşılmaması, İmamoğlu’nun vurgun çarkının daha da görünür olması korkusuna dayandırıldı. 2026 bütçesini 440 milyar lira olarak açıklayan, 2019-2024 döneminde borcun bütçeye oranının yüzde 149’a vardığını iştiraklerin harap hâlde bulunduğunu itiraf etmekten kaçınan İmamoğlu’nun vekili Nuri Aslan ise “Ortada büyük başarı var” diyerek kendini güldürdü.

 

ŞEFFAFLIK YOK

Konuya ilişkin Akit’e konuşan İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise, şunları söyledi: “Vaktiyle ‘Borçlanmak ihanettir diyen CHP’li yönetimin İBB’yi getirdiği durum bellidir. Bu, ihanetin delili ya da itirafıdır. Ortada başarı olmadığı gibi 2026 bütçesinde de ihmal edilen alanlar ve yönler vardır. Örneğin depreme ayrılan bütçede gerileme görülmektedir. Çevre yatırımlarında da tablo aynıdır. Dikkat çekici olan ise 30 iştirakte ne olup bittiğinin anlatılmamasıdır. Bu konuda sorduğumuz sorulara cevap alamıyoruz. Çünkü iştirakler, Meclis denetiminin dışında. Karanlık alanda faaliyet yürütüyorlar, şeffaflık yok.

 

İFLAS EDİYORLAR

Geçen hafta İSPARK ve BELTUR’la ilgili İBB Meclisi’ne teknik iflas önergeleri geldi. Sermayelerin tamamlanması aksi takdirde anılan iki şirketin iflasa sürükleneceği iletildi. 30 iştirakte de hemen hemen aynı sorunlar var. Bunun nedeni iştiraklerin paravan olarak finansal operasyonun merkezine dönüştürülmeleri. Ne yazık ki iştiraklerin bütçeleri gibi evrakları da kamuoyundan saklanıyor. Yönetim kurulu üyelerinin isimleri mi daksillenmedi. Maaşlar mı gizlenmedi? Ezcümle CHP yönetimi, iştirakleri görünmez kılmaya dönük adımlar atıyor. İşte Kültür AŞ, Medya AŞ ve İSFALT’ta olanlar iddianamede geçiyor. Doğal olarak kuşkular güçleniyor. Çünkü iştirakler, denetimsiz ve belirsiz.”

 

ŞÜPHELERİMİZ ARTTI

İBB AK Parti Meclis Üyesi Hasan Şahin de şunları belirtti: “İBB’nin bütçesi CHP döneminde önemli oranda arttı. 440 milyar liraya kadar geldi. Siyasi kariyer planının ve seçimin olduğu senelerde yüzde 90 hatta yüzde 95’e varan bütçe büyüme oranının 2026’da yüzde 6’ya çekilmesi anlamlı. Demek ki siyasi kariyer ve seçim gailesi güdülmüyor. Bütçenin yüzde 90’ı merkezi idareden geliyor. İBB’de gelir yok gibi görünüyor. 30 iştirakin bütçesi ise bilinmiyor. Mali tablolar çıkarılmıyor. Sorularımız duyulmuyor. Ser verilip sır verilmiyor. Tabii olarak kuşkular beliriyor. İştiraklerden haberler alınamaması ‘Esrarın nedeni ne’ sorusunu sorduruyor. İddianamede adı geçen Medya AŞ, Kültür AŞ ve İSFALT gibi ‘iştirakler de şüpheleri körüklüyor. Denetimi kaçınılmaz kılıyor.”

Kaynak: Yeniakit

3


Yorumlar

TATAR RAMAZAN

KİM BU HIRSIZLARA OY VERDİYSE,EN AZ HIRSIZ KADAR OY VERENLERDE HIRSIZDIR.ÇÜNKÜ NASIL GÖZ GÖRE GÖRE KOYUNLARI KURTA TESLİM ETSİYSE BİR ONLAR KADAR İSTANBUL HALKIDA HIRSIZDIR.NOKTA.İSTANBUL HALKI FAZLASIYLA HAKETTİ BUNLARA.İSTANBUL DEDİKİ BİZ İZMİR OLMAK ,İZMİR GİBİ KOKLAMAK İSTİYOR,HİZMET İSTEMİYORUZ DEDİ VE HAKETTİ.İSTANBUL BUNLARA LAYIKSIN.EKREM HIRSIZ DEĞİL SİZLER HIRSIZSIZSINIZ SİZLER ANLADINIZMI.BU RUM GÖKTEN GELMEDİ.ZATEN TİPİNDEN SAHTEKARLIK,HIRSIZLIK,DİPLOMAZSIZLIK,ARSIZLIK,SAHTE GÜLÜCÜKLER LE İSTANBULU KUCAKLAŞTIRMADIMI.YAPRAKLAR ALKIŞLAMADIMI.FATİH TÜRBESİNİ TEKMELEMEDİMİ,MİLLET KARDA MAHSUR KALINCA SAATLERCE,İNGİLİZ ELÇİSİYLE BALIK YEMEDİMİ.DEPREM ZAMANINDA TATİLE KAYAK KAYMAYA GİTMEDİMİ.KİMİN PARASIYLA EYYYYYYY İSTANBUL SENİN PARANLA SENİN.

Durmuş emmi

Tatar ramazan sana bir soru. Türkiyenin en büyük hırsızı kimdir? Ib ucu veriyorum. Bu adam Ankarada yaşıyor. Ha O ramazan, tamda O. Düşündüğün.

