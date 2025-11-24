Emlak krizi derinleşiyor!

Çin’de emlak piyasası dört yıldır düşüşte. Dev şirketler iflas etti, ev fiyatları hızla geriliyor ve konut stokları artıyor. Hükümetin destek önlemleri yetersiz kalırken, finansal risk ve ekonomik belirsizlik büyüyor. Çin’in bir zamanlar büyümenin motoru olan emlak piyasası, dört yıldır yaşanan sert düşüşle çıkmaza girdi. Gayrimenkul değerleri sürekli gerilerken, maddi sıkıntı yaşayan aileler evlerini satmak zorunda kalıyor. Spekülatif projelerle büyük borçlanan birçok müteahhit ise iflasın eşiğinde.