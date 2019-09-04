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İBB’de yeni atama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine Dr.

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:31
İBB’de yeni atama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Kahraman’ı atadı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yönetim kadrosu yapılandırması devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son olarak, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Kahraman’ı atadı.


Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 2004 yılında lisans eğitimini tamamlayarak, şehir plancısı unvanı ile mezun olan Kahraman, 2006 - 2010 yılları arasında iki dönem TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu’nda "profesyonel çalışan" olarak Sekreter Üye görevinde bulundu.


Kahraman, TMMOB Şehir Plancıları Odası’nda 2010 yılında başladığı İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 2019 yılı Ocak ayına kadar devam etti. 2010 -2014 yılları arası Oda Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği’nde bulundu. 2009 - 2014 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Koruma Bölge Kurulu’nda Kültür ve Turizm Uzmanı olarak görev aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Kent Planlama programında başladığı yüksek lisansını 2010 yılında, doktorasını ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programında 2017 yılında tamamladı. 2014 - 2018 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesinde danışman olarak çalışmalara destek veren Kahraman, 2014 yılından bu yana görev aldığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışıyor.


TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi ve İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeliklerini sürdüren Kahraman, Planlama Dergisi’nin editörlüğünü de yürütüyor. Ayrıca Şehircilik, Kent Planlama ve İmar Mevzuatı konularında ders ve seminerler veren Kahraman, kongre ve konferanslara konuşmacı olarak katılıyor. Çeşitli gazete, dergi ve haber sitelerinde yazıları yayınlanan Kahraman, iyi derece İngilizce biliyor. Kahraman, evli ve bir kız çocuğu babası.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 17:31
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